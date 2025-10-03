مراقبو الاقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوباً.. وتسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين

Advertisement

واصل مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب مداهماتهم لأصحاب المولدات في مناطق والتعمير والهلالية وعبرا ،بمؤازرة دوريات من المديرية الاقليمية لامن ،ومكتب امن الدولة في صيدا ، وتم تسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين بعد التثبت من الايصالات وباعترافهم انهم تقاضوا مبالغ تراوحت بين 68 سنتا و 55 سنتا و 45 سنتا لكل كيلواط، اضافة الى مخالفة رسم الاشتراك الثابت وعدم تركيب عدادات من قبل احد المخالفين.وعليه تم استدعاؤهم ونظمت محاضر ضبط ، وسيتم متابعة الاجراءات القانونية من قبل جهاز امن الدولة لفتح محاضر عدلية بحقهم .