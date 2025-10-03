Advertisement

لبنان

مراقبو الاقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوباً.. وتسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين

Lebanon 24
03-10-2025 | 06:02
واصل مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب مداهماتهم  لأصحاب المولدات في مناطق صيدا والتعمير والهلالية وعبرا ،بمؤازرة دوريات من المديرية الاقليمية لامن الدولة في الجنوب ،ومكتب امن الدولة في صيدا ،  وتم تسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين بعد التثبت من الايصالات وباعترافهم انهم تقاضوا مبالغ تراوحت بين 68 سنتا و 55 سنتا و 45 سنتا لكل كيلواط، اضافة الى مخالفة رسم الاشتراك الثابت وعدم تركيب عدادات من قبل احد المخالفين.
 وعليه تم استدعاؤهم ونظمت محاضر ضبط ، وسيتم متابعة الاجراءات القانونية  من قبل جهاز امن الدولة لفتح محاضر عدلية بحقهم .
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24