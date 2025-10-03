Advertisement

لبنان

"الخارجية" تتابع قضية توقيف إسرائيل مواطنين لبنانيين كانا على متن اسطول الصمود

Lebanon 24
03-10-2025 | 06:51
تتابع وزارة الخارجية والمغتربين قضية توقيف إسرائيل مواطنين لبنانيين كانا على متن اسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة وتجري الاتصالات اللازمة لمعرفة مصيرهما وتأمين الافراج عنهما بأسرع وقت.
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية

قطاع غزة

إسرائيل

لبنان

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24