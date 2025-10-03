صيدا تضع ضوابط صارمة لقطاع المولدات

Advertisement

أعلنت لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية ، بعد اجتماعها، أنها ألزمت أصحاب المولدات الالتزام بتركيب العدادات للمشتركين والتقيد بالتسعيرة الرسمية المحددة من البلدية عن شهر أيلول، والتي بلغت 36 ألف للكيلوواط الواحد.وشددت اللجنة على وجوب إصدار فاتورة واضحة تحتوي على جميع التفاصيل، منها: اسم وعنوان ورقم هاتف صاحب المولد، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، قراءة العداد السابق والحالي، الاستهلاك الشهري بالكيلوواط، السعر الرسمي، قيمة الاستهلاك، الاشتراك الثابت، والمجموع النهائي.ونبهت البلدية إلى أن "أي مخالفة للتسعيرة أو فرض تقنين أو التلاعب بشروط الإيصال ستؤدي بداية إلى إنذار صاحب المولد، وفي حال التمادي تُحال المخالفة إلى مع فرض غرامات وسحب الرخصة، وذلك بالتنسيق مع وبمؤازرة ". وأشارت إلى أن عملية إحصاء المولدات ستُنجز خلال أيام ليُبنى عليها اتخاذ قرارات إضافية لتنظيم القطاع وفق المعايير المحددة.كما أكدت أن اللجنة ستدعو أصحاب المولدات للتوقيع على تعهّد رسمي بالالتزام الكامل، بحضور محامي البلدية ومندوب وزارة الاقتصاد، تحت طائلة الملاحقة القانونية.ودعت البلدية المواطنين الذين يرصدون مخالفات للتسعيرة داخل نطاق صيدا الإداري إلى التواصل مع عضو أحمد شعيب على الرقم 03637073، أما في بلدات اتحاد صيدا – الزهراني فيمكن التواصل مع البلديات المعنية.وختمت بدعوة أصحاب المولدات إلى "الالتزام الطوعي بالتسعيرة، وإلا ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تحقيقًا للمصلحة العامة".