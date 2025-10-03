مع اقتراب موعد التقرير الأوّل للجيش.. هكذا يبدو الوضع جنوباً

من المتوقع ان تقدم الاسبوع المقبل تقريرها الأول عن حصيلة انتشارها جنوب ، وبدء تطبيق خطة حصرية السلاح وفق القرار الصادر عن .

Advertisement

وفي هذا الاطار، أشارت معلومات لـ" "، الى ان عدد عناصر الجيش الذين اصبحوا موجودين جنوب قارب الـ10 الاف ، مشددة على ان " " مستمر في عملية التعاون مع الجيش لنزع كامل سلاحه من الجنوب.