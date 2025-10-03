Advertisement

لبنان

مع اقتراب موعد التقرير الأوّل للجيش.. هكذا يبدو الوضع جنوباً

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
03-10-2025 | 08:18
من المتوقع ان تقدم قيادة الجيش الاسبوع المقبل تقريرها الأول عن حصيلة انتشارها جنوب نهر الليطاني، وبدء تطبيق خطة حصرية السلاح وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء.
وفي هذا الاطار، أشارت معلومات  لـ"لبنان 24"، الى ان عدد عناصر الجيش الذين اصبحوا موجودين جنوب الليطاني قارب الـ10 الاف ، مشددة على ان "الثنائي الشيعي" مستمر في عملية التعاون مع الجيش لنزع كامل سلاحه من الجنوب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

