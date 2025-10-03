الهيئات الزراعية.. دعوة للمزارعين للتسجيل في السجل الزراعي

Advertisement

واصل "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" نشاطاته في المحافظات ، حيث عقدت لجنة محافظة الجنوب اجتماعًا في مركز مصلحة الزراعة في سرايا ، لمتابعة دعوة المزارعين للتسجيل في السجل الزراعي وبحث شؤون القطاع.رئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق استعرض أهداف الورشة المفتوحة التي ينظمها اللقاء منذ شهرين، لافتًا إلى أهمية التسجيل في السجل الزراعي لما يوفره من تنظيم وحماية وخدمات أساسية، مثل البطاقة الزراعية للمزارع، الضمان الصحي، وتعويضات الأضرار الناجمة عن الطبيعية.من جانبها، أكدت رئيسة مصلحة الزراعة في الجنوب المهندسة سوسن حمزة، أهمية التعاون مع اللقاء الوطني والبلديات والمخاتير لضمان وصول الدعوة إلى جميع المزارعين، مشيرة إلى استعداد المصلحة الكامل لإنجاح المشروع.أما منسق اللجنة في الجنوب محمد ، فشدد على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لتجاوز العراقيل، معتبرًا أن "ورشة النهوض بالزراعة هي ورشة نهوض بالاقتصاد الوطني".وتم الاتفاق على إطلاق حملة جديدة لتجديد الدعوة للتسجيل في السجل الزراعي، وتحديد موعد مع في النصف الثاني من تشرين الأول لمناقشة المطلبية الأساسية للقطاع الزراعي في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية.