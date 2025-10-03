Advertisement

لبنان

الهيئات الزراعية.. دعوة للمزارعين للتسجيل في السجل الزراعي

Lebanon 24
03-10-2025 | 08:21
A-
A+
Doc-P-1424806-638951020372715007.png
Doc-P-1424806-638951020372715007.png photos 0
واصل "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" نشاطاته في المحافظات اللبنانية، حيث عقدت لجنة محافظة الجنوب اجتماعًا في مركز مصلحة الزراعة في سرايا صيدا، لمتابعة دعوة المزارعين للتسجيل في السجل الزراعي وبحث شؤون القطاع.
رئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق استعرض أهداف الورشة المفتوحة التي ينظمها اللقاء منذ شهرين، لافتًا إلى أهمية التسجيل في السجل الزراعي لما يوفره من تنظيم وحماية وخدمات أساسية، مثل البطاقة الزراعية للمزارع، الضمان الصحي، وتعويضات الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

من جانبها، أكدت رئيسة مصلحة الزراعة في الجنوب المهندسة سوسن حمزة، أهمية التعاون مع اللقاء الوطني والبلديات والمخاتير لضمان وصول الدعوة إلى جميع المزارعين، مشيرة إلى استعداد المصلحة الكامل لإنجاح المشروع.

أما منسق اللجنة في الجنوب محمد الحسيني، فشدد على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لتجاوز العراقيل، معتبرًا أن "ورشة النهوض بالزراعة هي ورشة نهوض بالاقتصاد الوطني".

وتم الاتفاق على إطلاق حملة جديدة لتجديد الدعوة للتسجيل في السجل الزراعي، وتحديد موعد مع وزير الزراعة في النصف الثاني من تشرين الأول لمناقشة القضايا المطلبية الأساسية للقطاع الزراعي في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية.
 
(الوكالة الوطنية)
لبنان

إقتصاد

الوكالة الوطنية

وزير الزراعة

اللبنانية

الحسيني

العراقي

القضايا

الكوارث

العراق

