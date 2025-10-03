وزير العدل يبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

Advertisement

استقبل وزير العدل المحامي في مكتبه بالوزارة الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي في بليرتا اليكو، يرافقها المستشار نينو كارامون، في حضور مستشارته المحامية .وبحث اللقاء سبل تفعيل أطر التعاون بين البرنامج ووزارة العدل، خصوصًا في ما يتعلق بدعم قدرات الوزارة وتطوير عملها بما يواكب التحديات الراهنة.