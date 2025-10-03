Advertisement

لبنان

وزير العدل يبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

Lebanon 24
03-10-2025 | 08:33
Doc-P-1424810-638951024671865648.png
Doc-P-1424810-638951024671865648.png photos 0
استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه بالوزارة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا اليكو، يرافقها المستشار نينو كارامون، في حضور مستشارته المحامية لارا سعادة.
وبحث اللقاء سبل تفعيل أطر التعاون بين البرنامج ووزارة العدل، خصوصًا في ما يتعلق بدعم قدرات الوزارة وتطوير عملها بما يواكب التحديات الراهنة.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وزارة العدل

لارا سعادة

عادل نصار

ون بين

لبنان

سعادة

