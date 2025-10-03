الهيئات الاقتصادية تكرّم مارون الحلو لانتخابه رئيسًا للرابطة المارونية

Advertisement

كرّمت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، رئيس نقابة المقاولين اللبنانيين مارون الحلو بمناسبة انتخابه رئيسًا للرابطة ، فأقامت على شرفه غداءً تكريميًا في نادي الأعمال في غرفة وجبل .وفي المناسبة، ألقى شقير كلمة هنّأ فيها الحلو، قائلاً: "يسرني ويشرّفني اليوم، باسم الهيئات الاقتصادية وباسمي الشخصي، أن أقدّم التهنئة مجددًا للزميل والأخ والصديق مارون الحلو على انتخابه رئيسًا للرابطة المارونية".وأضاف: "نلتقي اليوم تكريمًا للريس مارون الذي كان وسيبقى مكرّمًا في قلوبنا وعقولنا بالصفات الراقية التي تميّز شخصيته وتاريخه، من إنسانية ومناقبية ووطنية".وأكد أن الهيئات الاقتصادية "مجتمعة حول مارون بمحبة خالصة وإرادة صافية لنكون جميعًا يدًا واحدة للحفاظ على وطننا واقتصادنا ومجتمعنا، ولدعم مسيرته الوطنية"، مشيرًا إلى أنه "خلال السنوات الماضية تعلّمنا منه الكثير من الهدوء والوطنية والغيرة على لبنان".وتوجّه شقير إلى الحلو قائلاً: "أينما كنت فأنت تُكبّر المركز وليس المركز يكبّرك، ونتمنى أن نراك في مواقع أعلى لأن لبنان يحتاج إلى أشخاص مثلك".بدوره، شكر الحلو شقير على مبادرته كما شكر الهيئات الاقتصادية، معتبرًا أن "سر نجاح شقير يكمن في لياقته وحسن أدائه ونشاطه الدائم"، وقال: "شقير مدرسة حقيقية، نقل الهيئات الاقتصادية من مجرد تجمع للنقابات والجمعيات إلى مؤسسة متكاملة تعمل بروح واحدة وبمحبة وإخلاص، وتواكب العمل الحكومي والرسمي".وشدّد على أنّ الهيئات "بقيت في لبنان وصمدت رغم كل الأزمات التي دفعَت بالكثيرين إلى المغادرة، وذلك انطلاقًا من إيمانها بالوطن وبمستقبله". ولفت إلى أن أحد أبرز أهدافها اليوم هو "إعادة اللبنانيين الذين غادروا بلدهم إلى وطنهم الأم".وفي الختام، قدّم شقير للحلو باسم الهيئات الاقتصادية ميدالية الهيئات، تقديرًا لعطاءاته ودوره الريادي والمحوري في النقابة والهيئات وسائر المواقع التي شغلها.