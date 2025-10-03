Advertisement

لبنان

إعتصام تضامنيّ في بلدة غزة البقاعيّة مع الناشط محمد القادري

Lebanon 24
03-10-2025
نظمت بلدة غزة في البقاع الغربي اعتصامًا تضامنيًا مع الناشط محمد القادري، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية أثناء مشاركته في "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار.
