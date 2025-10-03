كمال الخير.. دعم لبري وإشادة بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة

حيا رئيس "المركز الوطني في " كمال الخير، أمام زواره في دارته في المنية، ، مؤكداً "الوقوف إلى جانبه في مواجهة الحملة المغرضة التي تعرض لها من بعض القوى السياسية التي تعمل لخدمة مشاريع خارجية".

ورأى الخير أن "الحشود الشعبية التي شاركت في ذكرى استشهاد السيد حسن نصرالله أكدت أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي الوحيدة القادرة على حماية الوطن". كما رحّب باللقاءات التي جمعت برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودلف هيكل، مشدداً على أن "الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى استراتيجية دفاعية تحمي ".

واستنكر "صمت تجاه مواطنين لبنانيين اعتقلهم العدو خلال مشاركتهم في قافلة كسر الحصار عن غزة"، مديناً في الوقت نفسه "المواقف المسيئة الصادرة عن بعض القوى السياسية والإعلاميين تجاه رئيس الجمهورية والجيش".

كما انتقد "ترحيب بعض الرؤساء العرب بخطة التي تُعدّ خطة استسلام للمشروع الصهيوني"، محيياً "أهلنا في اليمن وفصائل المقاومة ، ولا سيما في غزة، على صمودهم ومواصلتهم النضال حتى زوال الاحتلال".

(الوكالة الوطنية)