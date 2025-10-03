رئيس بلدية صيدا يزور مالية لبنان الجنوبي

زار رئيس بلدية المهندس على رأس وفد من والموظفين والمستشارين، مالية الجنوبي في سرايا صيدا الحكومية، حيث كان في استقبالهم بشار وعدد من الموظفين.

وأشاد بالكفاءة المشهود بها لمالية لبنان الجنوبي، مطلعاً من الحجار على أعمال تطوير المكننة وتعجيل الخدمات، التي بلغت نسبة إنجازها 80%، مع السعي للوصول إلى 100% عند الانتهاء من خطة التطوير.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدية والمالية بما يسهّل معاملات المواطنين ويحقق مصلحتهم العامة.

(الوكالة الوطنية)