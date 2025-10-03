29
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس بلدية صيدا يزور مالية لبنان الجنوبي
Lebanon 24
03-10-2025
|
09:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس بلدية
صيدا
المهندس
مصطفى حجازي
على رأس وفد من
المجلس البلدي
والموظفين والمستشارين، مالية
لبنان
الجنوبي في سرايا صيدا الحكومية، حيث كان في استقبالهم
رئيس الدائرة
بشار
الحجار
وعدد من الموظفين.
Advertisement
وأشاد
حجازي
بالكفاءة المشهود بها لمالية لبنان الجنوبي، مطلعاً من الحجار على أعمال تطوير المكننة وتعجيل الخدمات، التي بلغت نسبة إنجازها 80%، مع السعي للوصول إلى 100% عند الانتهاء من خطة التطوير.
وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدية والمالية بما يسهّل معاملات المواطنين ويحقق مصلحتهم العامة.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تحليق لمسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية وحارة صيدا
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لمسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية وحارة صيدا
03/10/2025 18:50:51
03/10/2025 18:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
03/10/2025 18:50:51
03/10/2025 18:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة البيئة في بلدية صيدا زارت بلديتي لبعا وبقسطا لتبادل التجارب في مجال إدارة النفايات
Lebanon 24
لجنة البيئة في بلدية صيدا زارت بلديتي لبعا وبقسطا لتبادل التجارب في مجال إدارة النفايات
03/10/2025 18:50:51
03/10/2025 18:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية صيدا هنأ بطل رفع الاثقال خضر السن لاحرازه المركز الأول في بطولة غرب آسيا
Lebanon 24
رئيس بلدية صيدا هنأ بطل رفع الاثقال خضر السن لاحرازه المركز الأول في بطولة غرب آسيا
03/10/2025 18:50:51
03/10/2025 18:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
المجلس البلدي
رئيس الدائرة
مصطفى حجازي
الحجار
ون بين
حجازي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
11:44 | 2025-10-03
03/10/2025 11:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
Lebanon 24
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
11:37 | 2025-10-03
03/10/2025 11:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
Lebanon 24
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
11:23 | 2025-10-03
03/10/2025 11:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
Lebanon 24
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
11:00 | 2025-10-03
03/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
Lebanon 24
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
10:54 | 2025-10-03
03/10/2025 10:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
13:00 | 2025-10-02
02/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
14:07 | 2025-10-02
02/10/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:44 | 2025-10-03
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
11:37 | 2025-10-03
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
11:23 | 2025-10-03
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
11:00 | 2025-10-03
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
10:54 | 2025-10-03
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
10:54 | 2025-10-03
الوطني الحر يبدأ استقبال طلبات الترشيح
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 18:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 18:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 18:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24