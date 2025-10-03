Advertisement

لبنان

رئيس بلدية صيدا يزور مالية لبنان الجنوبي

Lebanon 24
03-10-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1424828-638951055120252200.png
Doc-P-1424828-638951055120252200.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي على رأس وفد من المجلس البلدي والموظفين والمستشارين، مالية لبنان الجنوبي في سرايا صيدا الحكومية، حيث كان في استقبالهم رئيس الدائرة بشار الحجار وعدد من الموظفين.
Advertisement
وأشاد حجازي بالكفاءة المشهود بها لمالية لبنان الجنوبي، مطلعاً من الحجار على أعمال تطوير المكننة وتعجيل الخدمات، التي بلغت نسبة إنجازها 80%، مع السعي للوصول إلى 100% عند الانتهاء من خطة التطوير.
وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدية والمالية بما يسهّل معاملات المواطنين ويحقق مصلحتهم العامة.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تحليق لمسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية وحارة صيدا
lebanon 24
03/10/2025 18:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
lebanon 24
03/10/2025 18:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة البيئة في بلدية صيدا زارت بلديتي لبعا وبقسطا لتبادل التجارب في مجال إدارة النفايات
lebanon 24
03/10/2025 18:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية صيدا هنأ بطل رفع الاثقال خضر السن لاحرازه المركز الأول في بطولة غرب آسيا
lebanon 24
03/10/2025 18:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

المجلس البلدي

رئيس الدائرة

مصطفى حجازي

الحجار

ون بين

حجازي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2025-10-03
11:37 | 2025-10-03
11:23 | 2025-10-03
11:00 | 2025-10-03
10:54 | 2025-10-03
10:54 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24