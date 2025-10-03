التجمع العالمي لدعم المقاومة: أسطول الصمود رمز للضغط على الاحتلال

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

دعا للتجمع العالمي لدعم خيار ، الدكتور يحيى غدار، الشعوب العربية والإسلامية إلى "الاقتداء بحركات النهوض العالمية ودعم أهلنا في غزة، والعمل على وقف ما وصفه بحرب الإبادة والتجويع".ووصف غدار أسطول الصمود الدولي بأنه "ظاهرة تاريخية عالمية مناضلة، شارك فيها مواطنون من خمسين دولة، وودعهم عشرات الآلاف"، معتبرًا أن هذه المشاركة تمثل "إدانة دولية صارخة للكيان وتكشف عن تجاوزاته وجرائمه".وأكد غدار على "صمت المنظمات الدولية تجاه الهجوم على الأسطول واحتجاز الناشطين"، مشيرًا إلى أن "تظاهرات التضامن التي شهدتها العواصم الأوروبية تعكس أملًا في نضال عالمي من أجل وتثبت أن هناك شرائح واسعة من ترفض العدوان".ودعا غدار الأمم والشعوب إلى "تكثيف التضامن والضغط على الحكومات والمنظمات الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، ورفض الدعم الأمريكي وخطط تصفية القضية ، التي تهدف إلى إخضاع غزة وتهجير أهلها".