Advertisement

لبنان

حمود: خطة ترامب للنزاع الفلسطيني ليست سوى كذبة صهيونية

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1424852-638951096459734345.png
Doc-P-1424852-638951096459734345.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة"، الشيخ ماهر حمود، في موقفه الأسبوعي أن خطة ترامب للتسوية مع فلسطين، التي أعلنها مع نتنياهو، “هي سلسلة من الأكاذيب غير المسبوقة، تحاول تصوير الاحتلال كضحية وتحويل حماس إلى المشكلة الوحيدة".
Advertisement

وأشار حمود إلى أن "العرب والمسؤولين السياسيين تجاهلوا الواقع، كما ظهر في منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى نيويورك للمشاركة في الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ما يعكس استهدافًا متعمّدًا لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أنّ "الابادة في غزة مستمرة، والكذب الإعلامي لا يتوقف، فيما لبنان وأمنه لم يكونا في أولويات القوى الدولية، كما ظهر من الحظر الأمريكي على الرئيس عون في نيويورك".

وختم حمود بتحية "أبطال الإنسانية من جميع أنحاء العالم الذين شاركوا في أسطول الصمود، مشيدًا بالمواطنين اللبنانيين الذين كانوا جزءًا من هذه المبادرة، داعيًا المؤسسات الرسمية إلى دعمهم والعمل على إطلاق سراح المحتجزين".
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: فكرة أنني أسيطر على ترامب هي كذبة سخيفة
lebanon 24
03/10/2025 18:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: لا جائزة سلام دون حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي
lebanon 24
03/10/2025 18:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية أندورا: لا حلّ للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بحلّ الدولتين
lebanon 24
03/10/2025 18:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب إفريقيا: الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين
lebanon 24
03/10/2025 18:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الفلسطينية

الرئيس عون

المقاومة

رئيس عون

الاحتلال

نيويورك

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2025-10-03
11:37 | 2025-10-03
11:23 | 2025-10-03
11:00 | 2025-10-03
10:54 | 2025-10-03
10:54 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24