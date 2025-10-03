حمود: خطة ترامب للنزاع الفلسطيني ليست سوى كذبة صهيونية

Advertisement

اعتبر رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء "، الشيخ ماهر حمود، في موقفه الأسبوعي أن خطة للتسوية مع ، التي أعلنها مع ، “هي سلسلة من الأكاذيب غير المسبوقة، تحاول تصوير كضحية وتحويل إلى المشكلة الوحيدة".وأشار حمود إلى أن "العرب والمسؤولين السياسيين تجاهلوا الواقع، كما ظهر في منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى للمشاركة في الاعتراف الدولي بالدولة ، ما يعكس استهدافًا متعمّدًا لحقوق الشعب الفلسطيني".وأضاف أنّ "الابادة في غزة مستمرة، والكذب الإعلامي لا يتوقف، فيما وأمنه لم يكونا في أولويات القوى الدولية، كما ظهر من الحظر الأمريكي على في نيويورك".وختم حمود بتحية "أبطال الإنسانية من جميع أنحاء العالم الذين شاركوا في أسطول الصمود، مشيدًا بالمواطنين اللبنانيين الذين كانوا جزءًا من هذه المبادرة، داعيًا المؤسسات الرسمية إلى دعمهم والعمل على إطلاق سراح المحتجزين".