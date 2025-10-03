Advertisement

لبنان

الدفاع المدني يخمد حريقًا في دير ميماس بعد اعتداء مجهولين

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:34
تمكّنت عناصر الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة من السيطرة على حريق اندلع في منطقة هورا، خراج بلدة دير ميماس، بعد أن ألقى مجهولون مادة حارقة في المنطقة، بحسب مصادر الدفاع المدني.
وجاءت العملية استجابة سريعة لتجنب امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق لتحديد هوية المعتدين وضمان عدم تكرار هذه الحوادث.
