الدفاع المدني يخمد حريقًا في دير ميماس بعد اعتداء مجهولين

تمكّنت عناصر الدفاع المدني اللبناني من من السيطرة على حريق اندلع في منطقة هورا، خراج بلدة ، بعد أن ألقى مجهولون مادة حارقة في المنطقة، بحسب مصادر الدفاع المدني.

وجاءت العملية استجابة سريعة لتجنب امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق لتحديد هوية المعتدين وضمان عدم تكرار هذه الحوادث.