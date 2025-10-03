28
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
آخر تصريح إيراني عن نصرالله و"حزب الله".. قيادي كبير يتحدّث
Lebanon 24
03-10-2025
|
12:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال قائد فيلق
القدس
التابع للحرس الثوري
الإيراني
اسماعيل قاآني إنه "في ظل الظروف التي استشهد فيها أمين عام
حزب الله
الشهيد السيد
حسن نصر الله
، استطاع الحزب أن يُثبت سلطته وثباته أكثر من أي وقت مضى في ظل الضغوط والصعوبات".
Advertisement
وفي تصريح تلفزيوني، قال قاآني: "
باستشهاد بطل جبهة
المقاومة
،
السيد حسن
نصر الله
، وصديقه القديم، السيد هاشم صفي الدين، شهدنا عاماً مليئاً بالحزن والأسى، لكن نظرةً أعمق إلى هذه الفترة تُظهر أن هذا العام كان من أهم فترات استعراض حزب الله لقوته".
وتابع: "لطالما عُرف حزب الله بحضوره في الحروب المفروضة، وبرزت مقاومته للكيان
الإسرائيلي
في فترات مختلفة؛ لكن العام الماضي شهد بروزاً جديداً لهذه المقاومة".
وأكمل: "لقد بلغت كثافة النيران في هذه الحرب حداً يُعَدّ الأكثر وحشية في حروب العالم، وما أبقى قوات حزب الله على قيد الحياة هو التخطيط الدقيق والمركّز للعمليات".
وتابع: "كان لكل منطقة وحداتها الخاصة ومقراتها الخاصة، بل حتى وحدات أصغر تُسمى البقعة كانت لها مهمة محددة، ومسار تمويل، والتسهيلات اللازمة، وأفراد مؤهلون تماماً ومكتفون ذاتياً نفّذوا العمليات دون الحاجة إلى أوامر مباشرة".
وأردف: "بالإضافة إلى كثافة العمليات، كان من الصعب جدًا توفير التسهيلات في مثل هذه الظروف، ولكن على الرغم من القيود القائمة، استطاعت قوات حزب الله مقاومة الجيش الإسرائيلي، المدعوم من جميع القوى العالمية، لمدة 66 يوماً".
وأضاف: "لا يمكن لأي جيش قوي في العالم أن يقاوم عدواً كهذا بهذا الكم من الدعم اللوجستيك والجرائم، وهنا تتجلى عظمة حزب الله وصموده بوضوح".
وذكر قاآني أن "
إسرائيل
هي من طلبت وقف إطلاق النار مع
لبنان
"، وأضاف: "لو كانت إسرائيل قادرة على فعل شيء ضد حزب الله، فلماذا طلبت وقف إطلاق النار؟".
وختم: "إن قصفهم لمنازل الناس كان دليلاً على عجز الكيان الإسرائيلي، وخلال هذه الفترة، كان الكيان يحاول باستمرار الضغط النفسي على أبناء حزب الله".
مواضيع ذات صلة
عن نصرالله و "حزب الله".. تصريحٌ إيراني لافت!
Lebanon 24
عن نصرالله و "حزب الله".. تصريحٌ إيراني لافت!
04/10/2025 02:45:49
04/10/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
04/10/2025 02:45:49
04/10/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح إيراني جديد: لن ينجحوا في نزع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
تصريح إيراني جديد: لن ينجحوا في نزع سلاح "حزب الله"
04/10/2025 02:45:49
04/10/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
04/10/2025 02:45:49
04/10/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حسن نصر الله
الإسرائيلي
السيد حسن
نصر الله
الإيراني
المقاومة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2025-10-03
03/10/2025 04:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟
Lebanon 24
معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟
16:43 | 2025-10-03
03/10/2025 04:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
16:20 | 2025-10-03
03/10/2025 04:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
16:04 | 2025-10-03
03/10/2025 04:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
Lebanon 24
وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
15:56 | 2025-10-03
03/10/2025 03:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
10:30 | 2025-10-03
03/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
10:14 | 2025-10-03
03/10/2025 10:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
22:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2025-10-03
مقدمات النشرات المسائيّة
16:43 | 2025-10-03
معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟
16:20 | 2025-10-03
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
16:04 | 2025-10-03
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
15:56 | 2025-10-03
وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
15:24 | 2025-10-03
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24