قال قائد فيلق التابع للحرس الثوري اسماعيل قاآني إنه "في ظل الظروف التي استشهد فيها أمين عام الشهيد السيد ، استطاع الحزب أن يُثبت سلطته وثباته أكثر من أي وقت مضى في ظل الضغوط والصعوبات".

وفي تصريح تلفزيوني، قال قاآني: " باستشهاد بطل جبهة ، ، وصديقه القديم، السيد هاشم صفي الدين، شهدنا عاماً مليئاً بالحزن والأسى، لكن نظرةً أعمق إلى هذه الفترة تُظهر أن هذا العام كان من أهم فترات استعراض حزب الله لقوته".



وتابع: "لطالما عُرف حزب الله بحضوره في الحروب المفروضة، وبرزت مقاومته للكيان في فترات مختلفة؛ لكن العام الماضي شهد بروزاً جديداً لهذه المقاومة".





وأكمل: "لقد بلغت كثافة النيران في هذه الحرب حداً يُعَدّ الأكثر وحشية في حروب العالم، وما أبقى قوات حزب الله على قيد الحياة هو التخطيط الدقيق والمركّز للعمليات".





وتابع: "كان لكل منطقة وحداتها الخاصة ومقراتها الخاصة، بل حتى وحدات أصغر تُسمى البقعة كانت لها مهمة محددة، ومسار تمويل، والتسهيلات اللازمة، وأفراد مؤهلون تماماً ومكتفون ذاتياً نفّذوا العمليات دون الحاجة إلى أوامر مباشرة".





وأردف: "بالإضافة إلى كثافة العمليات، كان من الصعب جدًا توفير التسهيلات في مثل هذه الظروف، ولكن على الرغم من القيود القائمة، استطاعت قوات حزب الله مقاومة الجيش الإسرائيلي، المدعوم من جميع القوى العالمية، لمدة 66 يوماً".





وأضاف: "لا يمكن لأي جيش قوي في العالم أن يقاوم عدواً كهذا بهذا الكم من الدعم اللوجستيك والجرائم، وهنا تتجلى عظمة حزب الله وصموده بوضوح".





وذكر قاآني أن " هي من طلبت وقف إطلاق النار مع "، وأضاف: "لو كانت إسرائيل قادرة على فعل شيء ضد حزب الله، فلماذا طلبت وقف إطلاق النار؟".