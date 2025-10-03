Advertisement

لبنان

آخر تصريح إيراني عن نصرالله و"حزب الله".. قيادي كبير يتحدّث

Lebanon 24
03-10-2025 | 12:55
A-
A+
Doc-P-1424924-638951186514372910.webp
Doc-P-1424924-638951186514372910.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني إنه "في ظل الظروف التي استشهد فيها أمين عام حزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، استطاع الحزب أن يُثبت سلطته وثباته أكثر من أي وقت مضى في ظل الضغوط والصعوبات".
Advertisement
 
 
وفي تصريح تلفزيوني، قال قاآني: "باستشهاد بطل جبهة المقاومة، السيد حسن نصر الله، وصديقه القديم، السيد هاشم صفي الدين، شهدنا عاماً مليئاً بالحزن والأسى، لكن نظرةً أعمق إلى هذه الفترة تُظهر أن هذا العام كان من أهم فترات استعراض حزب الله لقوته".
 

وتابع: "لطالما عُرف حزب الله بحضوره في الحروب المفروضة، وبرزت مقاومته للكيان الإسرائيلي في فترات مختلفة؛ لكن العام الماضي شهد بروزاً جديداً لهذه المقاومة".


وأكمل: "لقد بلغت كثافة النيران في هذه الحرب حداً يُعَدّ الأكثر وحشية في حروب العالم، وما أبقى قوات حزب الله على قيد الحياة هو التخطيط الدقيق والمركّز للعمليات".


وتابع: "كان لكل منطقة وحداتها الخاصة ومقراتها الخاصة، بل حتى وحدات أصغر تُسمى البقعة كانت لها مهمة محددة، ومسار تمويل، والتسهيلات اللازمة، وأفراد مؤهلون تماماً ومكتفون ذاتياً نفّذوا العمليات دون الحاجة إلى أوامر مباشرة".


وأردف: "بالإضافة إلى كثافة العمليات، كان من الصعب جدًا توفير التسهيلات في مثل هذه الظروف، ولكن على الرغم من القيود القائمة، استطاعت قوات حزب الله مقاومة الجيش الإسرائيلي، المدعوم من جميع القوى العالمية، لمدة 66 يوماً".


وأضاف: "لا يمكن لأي جيش قوي في العالم أن يقاوم عدواً كهذا بهذا الكم من الدعم اللوجستيك والجرائم، وهنا تتجلى عظمة حزب الله وصموده بوضوح".


وذكر قاآني أن "إسرائيل هي من طلبت وقف إطلاق النار مع لبنان"، وأضاف: "لو كانت إسرائيل قادرة على فعل شيء ضد حزب الله، فلماذا طلبت وقف إطلاق النار؟".


وختم: "إن قصفهم لمنازل الناس كان دليلاً على عجز الكيان الإسرائيلي، وخلال هذه الفترة، كان الكيان يحاول باستمرار الضغط النفسي على أبناء حزب الله".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عن نصرالله و "حزب الله".. تصريحٌ إيراني لافت!
lebanon 24
04/10/2025 02:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
lebanon 24
04/10/2025 02:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح إيراني جديد: لن ينجحوا في نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
04/10/2025 02:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
04/10/2025 02:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24

حسن نصر الله

الإسرائيلي

السيد حسن

نصر الله

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-10-03
16:43 | 2025-10-03
16:20 | 2025-10-03
16:04 | 2025-10-03
15:56 | 2025-10-03
15:24 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24