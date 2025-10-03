Advertisement

لبنان

من أجل القمح والخبز.. نداءٌ من رئيس إتحاد نقابات الأفران

Lebanon 24
03-10-2025 | 14:07
A-
A+
Doc-P-1424949-638951231607918142.jpg
Doc-P-1424949-638951231607918142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور، في بيان، "الحكومة بإقرار سلفة مالية عاجلة تُخصص لبناء إهراءات استراتيجية لتخزين القمح والحبوب في كل من بيروت وطرابلس وصيدا، بما يتيح للبنان تأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن سنة كاملة".
Advertisement
 
 
وأشار إلى أنّ "هذا المطلب يأتي في ظل الظروف الأمنية والعسكرية والسياسية المعقدة التي يشهدها العالم، ولا سيما الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أبرز المصدّرين العالميين للقمح والحبوب".
 
 
وحذّر سرور من أنَّ "التهاون في هذا الملف يشكّل جريمة بحق لبنان وشعبه، إذ إنّ وقوع أي أزمة مفاجئة سيجعل من الصعب إيجاد حلول سريعة وفعّالة".


وأكد أنّ "وجود إهراءات استراتيجية سيسهم مباشرةً في استقرار أسعار القمح والطحين والخبز، تعزيز قدرة لبنان على مواجهة تقلبات الأسعار الناتجة عن الظروف المناخية والطقس، إتاحة شراء كميات كبيرة من الحبوب عندما تكون الأسعار العالمية منخفضة، وتخزينها لتأمين حاجات السوق المحلي".


وأضاف: "إنّ هذا المطلب ليس جديداً، فقد سبق للاتحاد أن رفعه مراراً إلى الحكومات والوزارات المعنية، إلا أنّه لم يجد حتى اليوم التجاوب المطلوب".


وختم: "من يهمّه أمر الناس والشعب لا ينام وبلده بلا إجراءات وقائية، فالمطاحن، بقدراتها الحالية، غير قادرة على تخزين كميات كبيرة من القمح، وهي عاجزة عن مواجهة أي طارئ خارج عن إرادتها، لذلك، فإنّ بناء الإهراءات يُعدّ خطوة وطنية ملحّة لا تحتمل التأجيل".
مواضيع ذات صلة
نقابة عمال المخابز: كفى تشهيرًا برغيف الخبز وسمعة الأفران
lebanon 24
04/10/2025 02:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد نقابات عمال الشمال من لارنكا: نحرص على حماية اليد العاملة البشرية
lebanon 24
04/10/2025 02:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد الأفران في ذكرى الإمام الصدر: وفاءٌ للمسيرة وتثمينٌ لدور بري
lebanon 24
04/10/2025 02:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد النقابات: موازنة 2026 تخلو من أي زيادات أو تقديمات للعاملين
lebanon 24
04/10/2025 02:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

اتحاد نقابات الأفران

رئيس اتحاد

ناصر سرور

أوكرانيا

طرابلس

مين حا

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-10-03
16:43 | 2025-10-03
16:20 | 2025-10-03
16:04 | 2025-10-03
15:56 | 2025-10-03
15:24 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24