لبنان
من أجل القمح والخبز.. نداءٌ من رئيس إتحاد نقابات الأفران
Lebanon 24
03-10-2025
|
14:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب رئيس
اتحاد نقابات الأفران
والمخابز في
لبنان
النقيب
ناصر سرور
، في بيان، "الحكومة بإقرار سلفة مالية عاجلة تُخصص لبناء إهراءات استراتيجية لتخزين القمح والحبوب في كل من
بيروت
وطرابلس وصيدا، بما يتيح للبنان تأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن سنة كاملة".
وأشار إلى أنّ "هذا المطلب يأتي في ظل الظروف الأمنية والعسكرية والسياسية المعقدة التي يشهدها العالم، ولا سيما الحرب الدائرة بين
روسيا
وأوكرانيا، وهما من أبرز المصدّرين العالميين للقمح والحبوب".
وحذّر سرور من أنَّ "التهاون في هذا الملف يشكّل جريمة بحق لبنان وشعبه، إذ إنّ وقوع أي أزمة مفاجئة سيجعل من الصعب إيجاد حلول سريعة وفعّالة".
وأكد أنّ "وجود إهراءات استراتيجية سيسهم مباشرةً في استقرار أسعار القمح والطحين والخبز، تعزيز قدرة لبنان على مواجهة تقلبات الأسعار الناتجة عن الظروف المناخية والطقس، إتاحة شراء كميات كبيرة من الحبوب عندما تكون الأسعار العالمية منخفضة، وتخزينها لتأمين حاجات السوق المحلي".
وأضاف: "إنّ هذا المطلب ليس جديداً، فقد سبق للاتحاد أن رفعه مراراً إلى الحكومات والوزارات المعنية، إلا أنّه لم يجد حتى اليوم التجاوب المطلوب".
وختم: "من يهمّه أمر الناس والشعب لا ينام وبلده بلا إجراءات وقائية، فالمطاحن، بقدراتها الحالية، غير قادرة على تخزين كميات كبيرة من القمح، وهي عاجزة عن مواجهة أي طارئ خارج عن إرادتها، لذلك، فإنّ بناء الإهراءات يُعدّ خطوة وطنية ملحّة لا تحتمل التأجيل".
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2025-10-03
03/10/2025 04:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟
Lebanon 24
معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟
16:43 | 2025-10-03
03/10/2025 04:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
16:20 | 2025-10-03
03/10/2025 04:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
16:04 | 2025-10-03
03/10/2025 04:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
Lebanon 24
وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
15:56 | 2025-10-03
03/10/2025 03:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
