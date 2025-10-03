28
لبنان
فرص عملٍ بالدولار.. اللبنانيون "أوّل المستفيدين"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-10-2025
|
14:45
A-
A+
A-
شهدت الأشهر القليلة الماضية عودة كثيفة لنازحين سوريين إلى بلادهم لاسيما من فئة الشباب، الأمر الذي أتاحَ فرصاً كثيرة وعديدة للبنانيين من أجل العمل في المهن التي كان النازحون يمارسونها.
مصادر اقتصادية علّقت على هذا الأمر، فقالت إنَّ عودة
النازحين
أسست لأمرين: الأول وهو أنَّ عملية خروج الدولارات من
لبنان
إلى
سوريا
أو إلى بلدان أخرى قد توقفت، إذ أن النازحين كانوا يحولون لعائلاتهم الأموال من لبنان إلى الخارج.
أما الأمر الثاني فيتصلُ بتوفير فرص عمل للبنانيين، ما يؤدي إلى تعزيز مداخيل هؤلاء بالدولار، وبالتالي الاعتماد على اليد العاملة المحليَّة بدلاً من الأجنبية.
وأوضحت المصادر أن هذا الأمر يعني تماماً وجود أموال يجري استثمارها داخل لبنان من قبل أبناء البلد ذاته، ما يُعتبر أمراً إيجابياً على المدى البعيد.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
