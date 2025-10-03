فرص عملٍ بالدولار.. اللبنانيون "أوّل المستفيدين"!

شهدت الأشهر القليلة الماضية عودة كثيفة لنازحين سوريين إلى بلادهم لاسيما من فئة الشباب، الأمر الذي أتاحَ فرصاً كثيرة وعديدة للبنانيين من أجل العمل في المهن التي كان النازحون يمارسونها.

مصادر اقتصادية علّقت على هذا الأمر، فقالت إنَّ عودة أسست لأمرين: الأول وهو أنَّ عملية خروج الدولارات من إلى أو إلى بلدان أخرى قد توقفت، إذ أن النازحين كانوا يحولون لعائلاتهم الأموال من لبنان إلى الخارج.



أما الأمر الثاني فيتصلُ بتوفير فرص عمل للبنانيين، ما يؤدي إلى تعزيز مداخيل هؤلاء بالدولار، وبالتالي الاعتماد على اليد العاملة المحليَّة بدلاً من الأجنبية.