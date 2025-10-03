Advertisement

لبنان

لـ"ظروف طارئة".. إلغاء جلسة تشاورية في "وزارة"

Lebanon 24
03-10-2025 | 15:02
A-
A+
Doc-P-1424956-638951260061193805.jpg
Doc-P-1424956-638951260061193805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بإلغاء الجلسة التشاورية التي كان من المُزمع عقدها الإثنين 06 تشرين الأول 2025 الساعة 11:30، "لظروف طارئة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العمل محمد حيدر لـ "الجديد": سنشارك في الجلسة التشاورية في السرايا الحكومية ومنفتحون على النقاش والتشاور في كل القضايا لأن الحوار هو أساس كل شيء
lebanon 24
04/10/2025 02:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل جلسة مجلس الأمن للتصويت على التجديد لـ"اليونيفيل" والموقف الاميركي ضبابي
lebanon 24
04/10/2025 02:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إستونيا: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن خرق طائرات روسية مجالنا الجوي
lebanon 24
04/10/2025 02:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب يتحدث عن اختفاء شاب في "ظروف غامضة"!
lebanon 24
04/10/2025 02:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24

شؤون التنمية الإدارية

التنمية الإدارية

مكتب وزير الدولة

شؤون التنمية

وزير الدولة

مكتب وزير

داري

تشاو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-10-03
16:43 | 2025-10-03
16:20 | 2025-10-03
16:04 | 2025-10-03
15:56 | 2025-10-03
15:24 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24