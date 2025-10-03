Advertisement

لبنان

داخل سوق أثري.. رفع "أطول علم في لبنان"

Lebanon 24
03-10-2025 | 15:21
 رُفع أطول علم في لبنان بطول 300م وعرض 7 أمتار، في سوق راشيا الاثري، في مناسبة "يوم الدبس".
العلم من تصميم شركة "Grapeful" بادارة بهاء القضماني، وقد ظلل العلم السوق الذي سيشهد الأحد المقبل جرياً على التقليد السنوي، تظاهرة حاشدة تضم الآلاف من اللبنانيين من مختلف المناطق.


تجدر الإشارة إلى أن راشيا تشتهر بصناعة دبس العنب وتنتج مئات الاطنان سنويا تباع في السوق المحلي ويصدر قسم كبير منها  إلى الخارج.
 
 
 
لبنان

أفراح ومناسبات

العلم

دارت

