داخل سوق أثري.. رفع "أطول علم في لبنان"

رُفع أطول علم في بطول 300م وعرض 7 أمتار، في سوق الاثري، في مناسبة "يوم الدبس".

Advertisement





من تصميم شركة "Grapeful" بادارة بهاء القضماني، وقد ظلل العلم السوق الذي سيشهد الأحد المقبل جرياً على التقليد السنوي، تظاهرة حاشدة تضم الآلاف من اللبنانيين من مختلف المناطق.