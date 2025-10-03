مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

ما عدا مما بدا كي ينقلب من كانوا ينصبون انفسهم وكلاء للدفاع عن قانون الإنتخاب النافذ والذي وافقت عليه اكثرية الكتل النيابية والحزبية؟.

الجواب على هذا السؤال واحد:المصلحة الحزبية الضيقة ولتذهب كل الاعتبارات الوطنية الأخرى أدراج الرياح حتى ولو طارت الإنتخابات برمتها.

ومن منطلق الحرص الوطني على الاستحقاق النيابي يؤكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان قانون الانتخاب الحالي لا يتقدم عليه إلا الإنجيل والقرآن.

وامام القيمين على شاشة الوطن جدد الرئيس بري التأكيد بأن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها مستغربا كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليومجازما ان الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل.

وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية في ضوء العدوان المستمر والذي كانت آخر فصوله فجر اليوم في مرتفعات علي الطاهر أكد رئيس المجلس أن يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه مستشهدا بطاولة الحوار في العام 2006 التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك موجها التحية لأبناء الجنوب وخاصة ابناء القرى الحدودية لصمودهم وصبرهم وثباتهم في كل الأزمات.

وتتجه الأنظار الى جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء مطلع الإثنين المقبل في بعبدا لبحث جدول أعمال من 10 بنود يتصدرها بند عرض وزير العدل الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية في ملف صخرة الروشة والثاني طلب الداخلية حل جمعية رسالات وسحب والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت وهما البندان الذي أصر رئيس الحكومة نواف سلام على بحثهما قبل عرض قيادة الجيش لتقريرها الشهري حول حصرية السلاح بحسب معلومات الNBN فهل تكون هذه الإجراءات الإدارية هي المخرج لطي صفحة الروشة.

واليوم قام رئيس الجمهورية جوزاف عون بجولة على مراكز الهيئات الرقابية في الدولة ودعا لضرورة ممارسة الرقابة القضائية باستقلالية تامة ونزاهة مطلقة مع الاسراع في البت بملفات الهدر والمخالفات المالية المتراكمة مشددا على ان العدالة البطيئة ليست عدالة.

بعد يوم على اعتراض اسرائيل سفن اسطول الصمود العالمي التي تضم على متنها مواطنين لبنانيين اشارت والمغتربين الى انها تتابع القضية وتجري الاتصالات اللازمة لمعرفة مصيرهما وتأمين الافراج عنهما بأسرع وقت.

وفي انتظار رد حركة حماس على خطة الرئيس دونالد ترامب كان الأخير يحدد الأحد المقبل مهلة للتوصل إلى اتفاق في غزة مهددا بجحيم سيندلع ضد حماس كما لم يره أحد من قبل إذا لم يتم التوصل لما وصفه باتفاق الفرصة الأخيرة.

مقدمة الـ "أم تي في"

في تمام الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل يجتمع للاطلاع على تقرير الجيش في ما خص تنفيذ خطة حصر السلاح. تقديم الموعد من الخميس الى الاثنين يعني ان هناك جدية في مقاربة الموضوع، وان الالتزام سيد الموقف، على صعيد الوقت على الاقل!

وفي خطوة استباقية لتقديم التقرير، زار قائد الجيش الجنوب وتفقد عددا من الثكن العسكرية. الزيارة ذات بعد مزدوج. فهي اولا للاطلاع على الوضع ميدانيا قبل ايام من التقرير، ثم لتوجيه رسالة فحواها ان وجود الجيش فاعل في المنطقة وانه قادر على اداء المهام المطلوبة منه.

وفي المعلومات ان التقرير سيشير الى ارتفاع نسبة ما نفذه الجيش في جنوب الليطاني الى تسعين في المئة، بعدما كانت النسبة السابقة حوالى خمسة وثمانين.

وبالتالي لم يعد امام المؤسسة العسكرية سوى نسبة عشرة في المئة، وهو قادر على تنفيذها في الأشهر الثلاثة المقبلة، اي قبل انتهاء السنة كما هو مرسوم ومحدد.

في الاثناء سجل تطور بارز تمثل في طلب وزير الداخلية حل جميعة "رسالات" التي خالفت العلم والخبر في تظاهرة الروشة. وقد أدرج طلب وزارة الداخلية كبند ثان على جدول اعمال مجلس الوزراء الاثنين المقبل. فهل يمر الطلب، وما سيكون موقف وزراء الثنائي، وتحديدا موقف وزير ؟

سياسيا، الانتخابات الينباية حاصلة ، كما اكد رئيسا مجلس النواب والوزراء ووزير الداخلية. لكن التأكيدات الثلاثة لا تلغي سؤالين بديهيين : وفق اي قانون ستجرى الانتخابات؟ وهل ستحترم حق المنتشرين في ممارسة واجبهم الدستوري؟

على اي حال التحركات في بلدان الانتنشار بدأت، اذ ان اللبنانيين غير المقيمين لن يرضوا ان يتم تجاهل حقهم الوطني واعتباره كأنه لم يكن. البداية من لقاء الساعة وربع الساعة بين رئيس الجمهورية و النائب محمد رعد. فماذا دار في اللقاء؟

مقدمة "المنار"

عام وما مضى، فومضات الخير من بين يديه لا تزال تفيض من عليائه حيث تسكن نفسه المطمئنة، وسيل العلم والتدبر والادارة باسمه يتكنى، السيد الهاشمي، خليل سيد شهداء الامة وحامل رايته وامانته من بعده الذي ما قدر على الفراق، فعجل اللحاق، وكان قربانا تلو قربان لتسلم المقاومة ويثبت شعبها ويستمر جهادها، ولتروى الارض بدمهما وتسقى القضية.

عام على رحيل الأمين العام لحزب الل السيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، وبصمة جهاده معين لا ينضب، وصوته في ميادين العطاء والتنظيم والجهاد والتبيين حاضر لا يخفت، لتحل الذكرى وحال المقاومة واهلها اكثر صبرا ويقينا وايمانا بأن عطاء الدم ثمن الحرية.

والحرية المسقية بالدم العزيز عصية على كل مشاريع التهويد والتركيع والتطويع، والوقت هو الكفيل بتبيان الحقائق العصية على اي تضليل.

وفي ضلال الدولة اليوم نزف مستمر للهيبة والسيادة والدماء البريئة بعدوانية صهيونية متوحشة وسط صمت يكاد يخنق الوطن واهله، وفشل دبلوماسي لا يطاق يكاد يكون متواطئا على القضية الوطنية..

في القضايا الوطنية وفق الاولويات الحكومية أن قضية اضاءة صخرة الروشة لم تنته بعد، لكن اضاءة العدو بالبارود والحقد والنار لمرتفع علي الطاهر فجر اليوم في النبطية قضية ثانوية، وتشييع الجنوبيين والبقاعيين شهداء الغدر بشكل يومي مسألة لا تخص اهل الحمية من سياديين وعناتر انفاذ القانون الذين وصل بهم الانفعال الى اتخاذ اي موقف او سلوك او قرار ولو كان ظلاميا انتقاما لاضاءة صخرة الروشة. فهل هكذا تبنى الاوطان وتحفظ السيادة وهيبة الدولة؟

أم هل هكذا يظن البعض انهم يصبحون رجال دولة؟

دولة تضرب رأسها صباح مساء بصخرة، فيما صخور الكون تتدحرج نحو منطقتنا على وقع منطق التعجرف الاميركي والتغول الصهيوني، الذي يتولى التعبير عنه دونالد ترامب بخطابات جنون العظمة والتهديد والوعيد الموجه وفق المصالح الصهيونية.

مقدمة الـ "أو تي في"

جريمة.

ليس بأقل من هذه الكلمة، توصف ثلاث ارتكابات جارية في لبنان:

الارتكاب الاول، التخطيط المكشوف لتأجيل الانتخابات النيابية، والتمديد لمجلس النواب، بذريعة الحرص على حق المغتربين بالاقتراع لمئة وثمانية وعشرين نائبا، لا ستة فقط، علما أن القانون النافذ يمنح المغترب حق الخيار بين الاثنين، يضاف اليهما حقه بالترشح عن احد مقاعد الخارج لتحقيق مشاركة اغترابية فاعلة في البرلمان.

الارتكاب الثاني، ادارة الازمة لا حلها، وتمرير الوقت لا استثماره، لمقاربة ملف حصرية السلاح وتطبيق القرار 1701، حيث باتت الاسئلة مشروعة حول مصير العملية برمتها، التي ترتبط بها بشكل مباشر كل المسألة الاقتصادية والمالية في لبنان، بفعل اشتراط المجتمعين العربي والدولي حسم مسألة سلاح حزب الله، قبل الشروع بأي دعم أو إنقذ. والملف المالي، حملت اسئلته الاوتيفي اليوم الى وزير المال، الذي كشف تفاصيل اضافية تتعلق بإعادة اموال المودعين.

اما الارتكاب الثالث، فتجويف الاصلاح من مضمونه. اذ بعد الاصلاح الاستنسابي او الانتقائي، القائم على اتخاذ اجراءات في مكان، ولدى فريق، والاحجام عن اتخاذ مثله في مكان آخر، ولدى فريق آخر من أفرقاء الوطن، مصطلح اصلاحي جديد أدخلته السلطة على القاموس اللبناني، هو الاصلاح الاقصائي.

وجوهره اضطهاد الخصوم السياسيين في الادارة، تحت شعار الاصلاح، ولو كانوا ابرياء، ومراعاة الحلفاء، او حتى الشركاء في تقاسم المغانم والحصص في حكومة التحالف الرباعي الواحدة،ولو كانوا مذنبين.

حقا، انها جريمة. ولا يمكن وصفها بأقل من هذه الكلمة. جريمة اولا بحق المنطق، وجريمة ثانيا بحق المواطن والوطن، وجريمة ثالثا وليس اخيرا، بحق التفاؤل الذي ولد قبل تسعة اشهر، وأخذ يتلاشى بفعل تراكم الاخطاء.

تخطيط مكشوف لتأجيل الانتخابات بذريعة الحرص على اقتراع المغتربين.

ادارة الازمة بدل حلها في مسألة حصرية السلاح وتطبيق القرارات الدولية تجويف الاصلاح من مضمونه وتحويله إلى إصلاح إقصائي.

مقدمة الـ "أل بي سي"

جدول أعمال دسم لمجلس الوزراء الإثنين في قصر بعبدا، وأهميته في ترتيب بنوده:

البند الأول إجراءات النيابة العامة التمييزية المرتبطة بالتجمع قبالة صخرة الروشة.

البند الثاني طلب وزارة الداخلية حل جمعية رسالات وسحب العلم والخبر منها ثمن يأتي البند الثالث وهو عرض قيادة الجيش التقرير الشهري عن خطة حصرية السلاح.

فهل ستمر الجلسة على خير في ما خص البندين الأولين؟ وماذا سيكون عليه موقف وزراء الثنائي حزب الله وحركة أمل حيال البندين الأولين؟

يبدو أن رئيس الحكومة نواف سلام ماض إلى أقصى حد في هذين الملفين، وما يردده، تسريبا وتصريحا، يعكس هذا الإتجاه.

أما عن تقرير قيادة الجيش عن بدء تنفيذ خطة حصرية السلاح، فقد اصبح جاهزا، على أن يعرضه قائد الجيش في جلسة الإثنين.

وقبيل الجلسة، كانت لافتة اليوم جولة قائد الجيش في الجنوب وبلغت الجولة المقر العام للقوات الدولية في الناقورة، حيث بحث هيكل مع قائد اليونيفل الجنرال ديوداتو ابنيارا التعاون والتنسيق بين اليونيفيل والجيش وتنفيذ القرار 1701.

إقليميا ودوليا، الوقت يضيق بالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أمهل حماس حتى مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق على خطته لمستقبل قطاع غزة، وإلا فسوف "يندلع الجحيم" ضد مقاتلي الحركة الفلسطينية كما كتب على منصة (تروث سوشيال)، فقال: "يتعين التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن (العاشرة بتوقيت غرينتش) يوم الأحد، لقد وافقت جميع الدول، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فسيندلع جحيم على حماس لم يشهده أحد من قبل".

مقدمة "الجديد"

استل الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيف الوقت وأشهره بوجه حماس واستخرج من أرشيف المهل الساعة السادسة على توقيت واشنطن وعلى روزنامة يوم الأحد المقبل لتفرج الحركة عن ردها ويتم التوصل لاتفاق الفرصة الوحيدة والأخيرة وإلا ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حماس.

وطلب ترامب من الفلسطينيين مغادرة المنطقة المحتمل أن تكون مكانا للموت مستقبلا إلى مناطق أكثر أمانا في غزة فهل يهدف ترامب للتهويل والضغط على الحركة لإعطاء الجواب؟

أم أن الخطة ببنودها وضعت كي ترفضها حماس وتاليا يتم تحميلها المسؤولية تمهيدا للقضاء على ما تبقى من أشكال الحياة في القطاع وخصوصا أن الباكستاني صرح بأن النقاط التي أعلنها ترامب لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها دول عربية وإسلامية على الرئيس الأميركي وجرى إدخال تعديلات عليها تحدث ترامب عن مناطق آمنة في القطاع ولا يوجد منطقة آمنة وجنوب غزة أصبح منطقة موت بحسب اليونسيف.

حماس وكما نقلت فرانس برس لا تزال في صدد دراسة الخطة وأبلغت الوسطاء بأن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت لكن ترامب استبق الوقت ومنح بنيامين نتنياهو ضوءا أخضر ليوم الخطة التالي وعليه استدعى مسؤولي الأمن الكبار لاجتماع تقييمي للوضع في غزة والضفة الغربية بحسب القناة الرابعة عشرة .

على اليوم التالي لبنانيا كرس جدول الأعمال موعد الجلسة الحكومية يوم الإثنين المقبل وتصدرت "الصخرة" بنديه الأولين حيث سيقدم وزير العدل إحاطة بالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية فيما تقدمت الداخلية بطلب لحل جمعية رسالات وسحب العلم والخبر منها أما البند الثالث فثابت على عرض قيادة الجيش تقريرها الشهري حول خطة حصر السلاح.