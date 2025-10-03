Advertisement

لبنان

وزير الداخلية عقد اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات النيابية

03-10-2025 | 12:56
عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات النيابية المقبلة، عقب فتح باب التسجيل للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، في حضور المديرين المعنيين وفريق العمل المختص.
وخلال الاجتماع، تم البحث في التحضيرات اللوجستية والإدارية والحملات الإعلامية والإعلانية.

وفي سياق لقاءاته، استقبل الوزير الحجار النائب شربل مسعد، وتم البحث في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية.

أيضاً، التقى الحجار النائبين السابقين إميل رحمة وسيزار معلوف، وتم التداول في الأوضاع العامة.

وبحث الوزير الحجار مع نقيب الصحافة عوني الكعكي في دور الإعلام، في مواكبة الاستحقاقات الوطنية.

كذلك، استقبل المخرج المسرحي زياد عيتاني.
