28
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الداخلية عقد اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات النيابية
Lebanon 24
03-10-2025
|
12:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
، في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات النيابية المقبلة، عقب فتح باب التسجيل للبنانيين غير المقيمين على الأراضي
اللبنانية
، في حضور المديرين المعنيين وفريق العمل المختص.
Advertisement
وخلال الاجتماع، تم البحث في التحضيرات اللوجستية والإدارية والحملات الإعلامية والإعلانية.
وفي سياق لقاءاته، استقبل الوزير
الحجار
النائب شربل مسعد، وتم البحث في عدد من
القضايا
الإنمائية والخدماتية.
أيضاً، التقى الحجار النائبين السابقين
إميل رحمة
وسيزار
معلوف
، وتم التداول في الأوضاع العامة.
وبحث الوزير الحجار مع نقيب الصحافة
عوني
الكعكي في دور الإعلام، في مواكبة الاستحقاقات الوطنية.
كذلك، استقبل المخرج المسرحي
زياد عيتاني
.
مواضيع ذات صلة
تاس الروسية: بوتين يبدأ اجتماعا تحضيريا مع كبار المسؤولين قبل قمة ألاسكا
Lebanon 24
تاس الروسية: بوتين يبدأ اجتماعا تحضيريا مع كبار المسؤولين قبل قمة ألاسكا
04/10/2025 02:47:26
04/10/2025 02:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها خلال شهر أيار المقبل
Lebanon 24
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها خلال شهر أيار المقبل
04/10/2025 02:47:26
04/10/2025 02:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
بدء اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
04/10/2025 02:47:26
04/10/2025 02:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: اجتماع تحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية سيعقد غدا الأحد
Lebanon 24
الخارجية القطرية: اجتماع تحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية سيعقد غدا الأحد
04/10/2025 02:47:26
04/10/2025 02:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية
زياد عيتاني
إميل رحمة
اللبنانية
القضايا
عيتاني
الحجار
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2025-10-03
03/10/2025 04:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟
Lebanon 24
معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟
16:43 | 2025-10-03
03/10/2025 04:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
16:20 | 2025-10-03
03/10/2025 04:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
16:04 | 2025-10-03
03/10/2025 04:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
Lebanon 24
وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
15:56 | 2025-10-03
03/10/2025 03:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
10:30 | 2025-10-03
03/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
10:14 | 2025-10-03
03/10/2025 10:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
22:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2025-10-03
مقدمات النشرات المسائيّة
16:43 | 2025-10-03
معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟
16:20 | 2025-10-03
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
16:04 | 2025-10-03
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
15:56 | 2025-10-03
وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
15:24 | 2025-10-03
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 02:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 02:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 02:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24