واشنطن تستأنف الضغط: نزع سلاح "الحزب" في البقاع

كتبت امل شموني في" نداء الوطن": اعتبارًا من تشرين الأول الجاري، بدأت تتبنى موقفًا أكثر حزمًا تجاه نزع سلاح " " تمثّل بزيادة تمويل الجيش اللبناني وتكثيف الضغوط الدبلوماسية. فقد التزمت إدارة الرئيس ترامب بتقديم 230 مليون دولار كمساعدات للبنان، وربطت هذا الدعم صراحةً بمسؤولية الحكومة في ضبط جميع الأسلحة داخل البلاد بحلول نهاية عام 2025.. وتشير مصادر عسكرية أميركية إلى أن جوهر هذه الاستراتيجية يتمثل في جهد منسق مع القوى الإقليمية من ودول الخليج العربية، التي حذرت الحكومة اللبنانية صراحةً من أن عدم إحراز تقدم ملموس في نزع السلاح قد يعرض الدعم المالي الحيوي للخطر. ويأتي هذا التحوّل في السياسة الأميركية في أعقاب الصراع السياسي المستجد على الساحة اللبنانية والذي أضعف إلى حدّ بعيد صورة الدولة القادرة على بسط سلطتها..في المقابل، يرى دبلوماسيون أميركيون أن رفض "حزب الله" دعوات نزع سلاحه يعتبر تحديًا، رغم التراجع الهائل في قوته. غير أن البعض يعتبر أن "الحزب" يناور سعيًا لمكتسبات وشراء للوقت الذي بدأ ينفد. من هنا أشارت معلومات إلى أن الإدارة الأميركية أعادت تفعيل سياسة "Maximum Pressure" رغم علمها أن ذلك قد يزيد من التعقيدات السياسية والطائفية في . فالنهج الأميركي لا يسعى إلى تحقيق توازن في لبنان بقدر ما يسعى إلى تحقيق الأهداف المتمثلة بدعم السيادة اللبنانية وإدارة ديناميكيات القوة.من هنا تشير مصادر عسكرية أميركية إلى سعي لتعديلات في خطة الجيش لنزع سلاح "حزب الله". فاستراتيجية الجيش المؤلفة من خمس مراحل، قد يُعاد النظر في ترتيب أولوياتها. إذ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في جنوب الليطاني وإحراز تقدم كبير في تفكيك مخابئ ومنشآت الأسلحة، من المتوقع أن يشكل سهل البقاع لا سيما مناطق البقاع وجروده الهدف التالي لهذه العملية الأمنية. وتلفت المصادر العسكرية الأميركية إلى أن تنتظر تقرير الجيش المفصل للشروع في تهيئة الأرضية اللازمة للتقدّم إلى البقاع ذي الحساسية السياسية والمعقل الذي يضم مستودعات أسلحة وشبكات لوجستية حيوية.ومع ذلك، تلوح في الأفق تحديات جسيمة. فقد شرح الرئيس جوزاف عون محاذير زيادة الضغط على لبنان خلال لقائه مع الأميركي في نيويورك. وشدد على ضرورة توفير ضمانات بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وعدم قيامها باعتداءات مستقبلية. ورغم تفهّم روبيو وفريقه للمطالب اللبنانية، تشير المصادر إلى أن القرار بنزع سلاح "الحزب" لا رجوع فيه، واستمرار "الحزب" كـ "مقاومة" ليس واردًا. وترى الولايات المتحدة أن نزع سلاح "حزب الله" أمرٌ بالغ الأهمية لاستقرار لبنان، وتخفيف التوترات اللبنانية، والحد من النفوذ . ومع ذلك، فإن الفشل في تحقيق توافق سياسي داخل لبنان يُعرّض هذه الأهداف للخطر، مما قد يسمح لـ"حزب الله" بالبقاء "قوةً مُزعزعة للاستقرار". في المقابل، تشير المصادر العسكرية الأميركية إلى أن أبرز التعقيدات هي إدراك الجيش اللبناني محدودية موارده من حيث الأفراد واللوجستيات والمعدات، لذا فإن خريطة طريق نزع السلاح تستند إلى الدعم الدولي - بما في ذلك الدعم من الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، وفي قراءة للتحديات في أعقاب أحداث "الروشة" وما وصفته المصادر الأميركية بـ "الانتكاسة الأخيرة"، اعتبرت المصادر الدبلوماسية أن تفاقم الانقسامات السياسية يشكل فشلًا للرئيس وحكومته. ويعكس هذا المأزق حدود سلطة الدولة كما يُظهر غياب استراتيجية متماسكة لمعالجة نزع سلاح "الحزب" ودرء الانقسامات الداخلية الحادة في لبنان، والتي لا تزال تُعقّد الأمور. كذلك لفتت هذه المصادر إلى قدرة "حزب الله" على استغلال كتلته البرلمانية أو النواب المتحالفين معه لعرقلة العمليات التشريعية خصوصًا مسألة قانون الانتخاب، مما يشكل تهديدًا لاستقرار الحكومة. وتمتد تداعيات المأزق السياسي إلى القوات المسلحة اللبنانية، التي تواجه حساسية سياسية متزايدة وهي عوامل تساهم في خلق بيئة غير مستقرة. وتضيف المصادر أن واشنطن تعمل على تكييف مواقفها الدبلوماسية والعسكرية لإدارة عدم الاستقرار المُحتمل أو الأزمات الناجمة عن الجمود السياسي اللبناني. في هذا الإطار، يبدو أن السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى، الذي يستعد لتولي منصبه هذا الشهر كسفير جديد للولايات المتحدة في لبنان، يأتي وصوله في لحظة محورية في العلاقات الأميركية اللبنانية. ورغم أن خبرته كرجل أعمال لبناني أميركي في القطاع المصرفي والمالي واسعة، إلا أن المصادر تؤكد إلمامه بالتحديات الجيوسياسية المُلحّة التي تواجه لبنان لا سيما قضية نزع سلاح "حزب الله" التي ستكون بشكل أساسي رأس حربة مهمته.