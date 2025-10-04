البطريرك ميناسيان لـ "لبنان24": نحن قلب مفتوح للتآخي والتعايش وهذا هو الموعد الرسمي لزيارة البابا الى لبنان



ومن المقرر أن يقام في حاضرة الفاتيكان في التاسع عشر من الشهر الجاري حفل اعلان قداسة المطران الشهيد الطوباوي إغناطيوس مالويان .

كذلك تقوم الكنيسة الارمنية الكاثوليكية بتوجيه من غبطته بتنفيذ العديد من المشاريع والنشاطات الروحية والاجتماعية التي تعزز الحضور الارمني في وكل مناطق الانتشار.

نموت للمسيح

وفي مقر البطريركية في الاشرفية، أجرى"لبنان24" حوارا مع غبطته، هنا نصّه:

سئل: تستعد الكنيسة الارمنية الكاثوليكية لإقامة احتفال اعلان قداسة المطران الشهيد الطوباوي إغناطيوس مالويان في حاضرة الفاتيكان في التاسع عشر من الجاري. فما هي رسالة هذا التقديس في هذا التوقيت؟

أجاب: الشهداء والقديسون ليسوا في حاجة إلينا، بل نحن في حاجة إليهم والى وجودهم لكي يساعدونا في ترسيخ الايمان في قلوبنا. نحن كنا ننتظر ان يتم التقديس قبل أشهر، ولكن وفاة قداسة البابا فرنسيس هي التي أخّرت الموعد، ثم تم تحديده في شهر تشرين الاول بقرار من الفاتيكان لكي يتم الاعلان عن قداسة أكثر من شخص في وقت واحد، ولكي يكون احتفالًا مهيبًا للكنيسة. فالقديسون الشهداء، بسيرتهم الطيبة هم الذين يساهمون في نشر روحانية الكنيسة، خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم على صعيد القيم الانسانية بالمطلق وانتهاكات حقوق الانسان. هذه الظروف تشكل حافزا لجميع المؤمنين للعودة الى ضمائرهم وذواتهم وللتوبة ولتجديد ايمانهم وايماننا، وهذا ما يساعدنا في تأدية رسالتنا ونشر كلمة المسيح، مستذكرين الكلام الاخير للطوباوي قبل استشهاده" نحن نموت ولكن نموت للمسيح".

هذه الجملة نشكل حافزا لنا جميعا على تجديد ايماننا وتحديد نوع من الهدف السامي لحياتنا اليومية.

سئل: من المعروف كنيسيا ان الانتقال من مرحلة الطوباوية الى مرحلة القداسة يقتضي حصول اشارات سماوية وشروطا حسية محددة. ما هي الاشارات التي ساهمت في تسريع عملية التقديس؟

أجاب: الشرط الاساس كنسيا لإعلان التقديس هو حصول عجائب، ولكن قداسة البابا فرنسيس اتخذ قرارا باسم "مجمع الكنائس" بأن الشهداء ليسوا في حاجة الى العجائب الخارقة الطبيعة، وانما هناك سلسلة من النعم التي يحصل عليها المؤمنون بشفاعة الكنيسة.

زيارة البابا للبنان

سئل: بحكم علاقتكم الوثيقة بالكرسي الرسولي، متى ستتم زيارة قداسة البابا للبنان؟ ومتى سيعلن الفاتيكان رسميا عن الزيارة؟

أجاب: قداسة البابا لاوون الرابع عشر سيزور لبنان بين الثلاثين من تشرين الثاني المقبل والثاني من كانون الاول، في اعقاب زيارته لتركيا. اما سبب التأخير في اعلان موعد الزيارة فهو مرتبط بالتحديد النهائي لموعد زيارته لتركيا، لتكون زيارة لبنان بعد زيارة تركيا مباشرة.

نسامح ولا ننسى

سئل: في كل مناسبة على علاقة بتركيا، نشهد اعتراضات ارمنية تذكر بالإبادة الارمنية وارتباطها بالسلطنة العثمانية، فكيف سيكون الوضع مع زيارة قداسة البابا؟ وهل ستطوي الزيارة هذه الصفحة؟

في المرحلة التي تم فيها الاعلان عن موعد تقديس الشهيد مالويان، حصلت تدخلات ديبلوماسية وضغوطات على الكنيسة، وقد تجاهل الجانب أننا كمسيحيين نسامح، ولكننا لا ننسى. المغفرة هي نوع من الوحدة والاتحاد مع روحانيتنا وديننا المسيحي وعفراننا لاعدائنا. حتى في الصلاة الربانية التي نرددها، نطلب من الله ان يغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لمن اساء الينا. قوة المسيحي هي في الغفران، ولكننا لا نستعمل كلمة الاعداء لأننا جميعا خلائق الرب وعندنا إله واحد، خالق السماء والارض. ولذلك فان قلة المعرفة هي التي تدفعنا الى الانشقاق والتشبث ببعض الآراء التي تمنع الانسانية من ان تكون فعلا العائلة المقدسة التي لها أب واحد هو الاله الخالق.



قلب منفتح

سئل: هل ستكرّس زيارة قداسة البابا لتركيا نهائيا المغفرة وفتح صفحة جديدة مع السلطات التركية؟

أجاب: الكنيسة هي قلب منفتح، لكن المهم ان يكون لدى الاشخاص من كل الجهات استعداد للتقارب والتآخي والتسامح المتبادل. هذه المسألة تتعلق بالدولة او بالكيان او بالشعب الذي يشعر بأن هناك شيئا خاطئا حصل في تاريخه. مثلا السيد المسيح صلب على ايدي الرومان بتهمة من اليهود ضد ابنهم، ولكن المسيح، على خشبة الصليب قال" أغفر لهم با ابتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون". وفي بعض الحياة المسيحية نرى ظواهر مماثلة. فزوجة الناشط الأميركي الراحل تشارلي كيرك، الذي قتل بالرصاص، تبكي: "إنني أسامح المتهم بقتل زوجي لان ربنا على الصليب سامح وانا بدوري اغفر لمن قتل زوجي".

الاستشهاد المسيحي فخر ونعمة

سئل: صاحب الغبطة تحدثت عن تدخلات حصلت في موضوع التقديس، فهل اعتبرت السلطات التركية ان تقديس طوباوي يسيء الى تاريخ تركيا؟

أجاب: الشهيد سيعلن قديسا في الكنيسة الجامعة الرسولية لكل الكنيسة وليس لطائفة معينة. ولكن حتى نحن في الطائفة الارمنية لا نعتبر أنفسنا منفردين، بل ان الشهيد هو شهيد الشعب الارمني كله الذي لم يعان الاضطهادات في مرحلة واحدة، بل في كل الاوقات ولا تزال المعاناة مستمرة حتى اليوم. ولذلك نحن نعتبر انفسنا رسلا للشهادة للسيد المسيح، والاستشهاد في سبيل المخلص هو فخر ونعمة تعطى للشعب.

قوة للمستقبل

وردا على سؤال عن الواقع المسيحي في لبنان قال: اعتقد انه في لبنان هناك نهضة روحية، سواء في مجتمعات الشبيبة والعائلات وفي الكنيسة وصلواتها وتديّنها. نحن قلب مفتوح للتآخي وللتعايش وللمحبة المتبادلة الى درجة التضحية بكل حياتنا وجروحنا في سبيل الوحدة والتعايش والقيم الروحية. انا اعتبر ان لبنان ارض مقدسة، ومن الماضي حتى الحاضر والمستقبل، لدينا عدد كبير من القديسين والطوباويين الذين ساروا على هذه الارض، وهم في الوقت ذاته مدافعون عن الدين المسيحي وامناء على التضحية الكبيرة التي قدمها سيدنا يسوع المسيح لخلاصنا الابدي. من هذا المنطلق انا ارى الامور ايجابية في ما يتعلق بحياتنا الروحية في لبنان واعتبر انها لا تزال قوية ويمكنها ان تمنحنا آمالا وقوة للمستقبل رغم كل الصعوبات والحروب التي تحيط بنا.

الحضور المميز

سئل: لاحظنا في الفترة الاخيرة حضورا مميزا ولافتا للطائفة الارمنية الكاثوليكية تحديدا، وسلسلة مناسبات وطنية كرّست هذا الحضور. فهل تعتبر ان الطائفة الارمنية كانت في حاجة الى قديسين لاستنهاض ذاتها، ام ان العمل الدؤوب الذي قمتم به اوصل الى هذه المرحلة؟

اعتبر ان المرحلة التي نعيشها هي تثبيت للحياة التي مر بها الشعب الارمني على مدى اجيال. فالطوباوي مالويان ستعلن قداسته بعد 120 سنة تقريبا على وقوع المذبحة الارمنية. فالاضطهادات لم تحصل فقط عام 1915، بل وقعت قبل، وهناك طوباوي ارمني آخر ستجري قريبا مراسم قداسته من قبل الكنيسة الجامعة الرسولية وقد استشهد عام 1721، وجرت مراسم تطويبه سنة 1920، مع القديس يوحنا بوسكو. هذه المسيرة هي تكميلية لبعضها البعض، من الماضي الى الحاضر، وقد تكون ايضا نهضة جديدة للحياة اليومية الني نعيشها وللمجتمع الجديد. انها ايضا أصلي لكي نبقى على تماسكنا وروحانيتنا وحياتنا المسيحية المتعلقة بمخلصنا يسوع المسيح.