لبنان

ماذا سرّب "حزب الله" لمناصريه؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-10-2025 | 04:45
لوحظ في الآونة تراجعُ "مسيرات الدراجات النارية" التي كان مؤيدو "حزب الله" يقيمونها في الضاحية الجنوبية لبيروت وعند طريق المطار، لكن الأمر لم ينتهِ تماماً خصوصاً خلال ساعات مُتأخرة في الليل.
فما لفت الأنظار هو أنّ شبانا قاصرين، يقومون بالجولات في مختلف أنحاء بيروت، حاملين أعلام "حزب الله".
 
أحد تجمعات هؤلاء الفتيان كان قبل أيام عند التقاطع المؤدي إلى أوتوستراد السيد هادي نصرالله في الضاحية.
 
وتتحدث المعلومات عن أنّ "الحزب" وضمن أطره الخاصة وفي مجتمعاته، أوعز إلى مؤيديه ومناصريه، بوقف خطوات المسيرات الجوالة في الوقت الراهن، باعتبار أنه "لا مسوّغ لها الآن".
المصدر: خاص "لبنان 24" - Daily Star
