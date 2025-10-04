عبدالله: الانتخابات استحقاق لا يجوز تطييره

Advertisement

استقبل مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله في دار الإفتاء الجعفري في صور، وفدًا من علماء فلسطين وعددًا من القيادات الروحية والأهلية، في حضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ ، المسؤول الثقافي لحركة "امل" في جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي، بلدية صور علوان شرف الدين ووفد من علماء فلسطين في مخيم الرشيدية والقيادي في حركة امل عباس عباس وعادلوخلال اللقاء، شدد المفتي عبدالله على ثلاثة عناوين أساسية، حيث أكد أولًا "أهمية العمل من أجل ديمومة القضية مهما عرض من حلول ومحاولات للالتفاف عليها"، معتبرًا أن "القضية ليست موسمية بل هي قضية وجود وحق تاريخي لا يسقط بالتقادم".كما توقف عند الملف الداخلي اللبناني، فلفت إلى "رؤية دولة الرئيس حول الالتزام بإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ"، محذرًا من أن "طرح التعديلات في هذه المرحلة هو غاية لا تُدرك، وهو محاولة مكشوفة لتطيير هذا الاستحقاق الدستوري".ودعا إلى "إعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات في الجنوب وعموم "، مشددًا على أن "عودة النازحين إلى قراهم تمثل حقًا وطنيًا وإنسانيًا لا يجوز التهاون فيه".وأكد أن "هذه الثوابت الثلاثة ـ فلسطين، الانتخابات، والإعمار ـ هي ركائز لحماية الوطن وتعزيز وحدته وسيادته".كما تسلم العلامة عبدالله كتاب (فلسطين وانتصار الوعى) من تاليف الشيخ سعيد قاسم وكتب مقدمته العلامة عبدالله.