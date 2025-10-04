Advertisement

لبنان

نصار: على حزب الله أن ينخرط في مشروع الدولة ومصلحتنا حصر السلاح فورًا

Lebanon 24
04-10-2025 | 18:42
A-
A+
Doc-P-1425167-638951788946489104.jpg
Doc-P-1425167-638951788946489104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر وزير العدل عادل نصار أن "إستقلالية القضاء أمر أساسي ومن الضروري إبعاد القضاة عن أي ضغوط مهما كانت"، مشيراً إلى أن "التشكيلات القضائية أُنجِزت بعيدًا عن المحسوبيات القضائية".
Advertisement
 
وأضاف نصار في المؤتمر الوطني اللبناني: "لبنان لا يستطيع الاستمرار بانعدام وجود الشفافية وهذه المرحلة مهمة إذا كان يرغب البقاء مرتبطًا بالنظام المالية العالمي، وفي ما خص العقوبات، على كتاب العدل الالتزام بالقائمة التي تحددها الدولة اللبنانية، ولبنان لا يمكن أن يبقى منعزلًا عن العالم، وعلينا القبول بالقواعد، الشفافية، والمصلحة الوطنية العليا تضمن وجود هذه الشفافية، فلا مصلحة لأحد أن يكون هناك تبييض أموال وتمويل الإرهاب".
 
وعن التحقيق في انفجار مرفـأ بيروت، قال نصار: "احترامًا لمبدأ استقلالية القضاء، أنا لا أتدخل في التحقيقات التي يجريها القاضي بيطار، ولكن هناك متابعة حثيثة لملف استرداد مالك السفينة، وهو موقوف حاليًا ولا يخضع للتحقيق، ونتابع الإجراءات لاسترداد صاحب السفينة للتحقيق معه في لبنان، وعلينا التمسك بهذا الملف، ونؤمّن كل الالتزامات لإتمام هذه التحقيقات، وأنا بتصرّف القاضي بيطار في إطار صلاحيات وزارة العدل".
 
وعن الاجتماع اللبناني- السوري، قال: "الاهتمامات الأساسية تتعلّق بمرتكبي الجرائم في لبنان والفارين إلى سوريا، بمن فيهم حبيب الشرتوني، وبتسليمنا أي وثائق أو معلومات مرتبطة بالاغتيالات السياسية، والمهمّ تحريك هذه التحقيقات، وكان الرد إيجابيًا ومتفهمًا، بالإضافة إلى ملف المخفيين قسرًا".
 
وفي ما يتعلق بموضوع الموقوفين السوريين في لبنان، قال نصار: "هناك إيجابية في التعاطي من قبل الطرفين، ولكن الحل لا يكون على حساب دم الشعب اللبناني".
 
أما في ما يتعلق بعملية حصر السلاح، اعتبر نصار أن "حصر السلاح مطلب داخلي لبناء الدولة، وهذا المطلب مشمول في خطاب القسم والبيان الوزاري وهو شرط لبناء الدولة، وعرقلة حصر السلاح يعني عرقلة بناء الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني يقوم بعمل جبار، وعملية حصر السلاح تحصل بعيدًا عن الإعلام، وستُستكمل بناءً على خطة الجيش ولا أحد يحق له تصوير بناء الدولة على أنّه مشروع مواجهة ضد أي طرف في لبنان، وبناء الدولة مشروع ضامن لكل المجتمع اللبناني".
 
وعن إضاءة صخرة الروشة، قال: "دور القضاء ليس حلّ المشاكل السياسية في البلد؛ فهو يقوم بدوره وفق الأصول، والمسار القضائي سيكتمل قريبً، . وعلى حزب الله أن ينخرط في مشروع الدولة، ومصلحتنا حصر السلاح بيد الدولة فورًا؛ وهو مطلب يصبّ في المصلحة الوطنية وليس فئويًا"
مواضيع ذات صلة
نصار: على حزب الله أن يدرك بأن مفهوم السلاح يتعارض مع مفهوم الدولة
lebanon 24
04/10/2025 22:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للعربية: قرار الدولة حصر سلاح حزب الله تاريخي
lebanon 24
04/10/2025 22:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: حصر السلاح هو شرط أساسي لبناء الدولة
lebanon 24
04/10/2025 22:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع دولي لنزع السلاح في مقابل الاستثمار و "حزب الله" يرفض المهل الزمنية
lebanon 24
04/10/2025 22:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الجيش اللبناني

وزارة العدل

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

العقوبات

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:56 | 2025-10-05
03:38 | 2025-10-05
03:21 | 2025-10-05
02:59 | 2025-10-05
02:43 | 2025-10-05
02:37 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24