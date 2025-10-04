Advertisement

مقتل مطلوب خلال مُداهمات الجيش في حيّ الشراونة

Lebanon 24
04-10-2025 | 06:16
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن مقتل ع.ع المطلوب بعدّة مذكرات توقيف، خلال المداهمات التي نفذها الجيش في حيّ الشراونة في مدينة بعلبك.
وكانت دارت إشتباكات بين الجيش ومطلوبين في حيّ الشراونة، خلال تنفيذ المداهمات.
 
 
 
 
