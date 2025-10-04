مقتل مطلوب خلال مُداهمات الجيش في حيّ الشراونة

أفادت مندوبة " "، عن مقتل ع.ع المطلوب بعدّة مذكرات توقيف، خلال المداهمات التي نفذها الجيش في حيّ الشراونة في .

وكانت إشتباكات بين الجيش ومطلوبين في حيّ الشراونة، خلال تنفيذ المداهمات.