لبنان

بعد تعرّض مراكز عسكريّة لإطلاق نار... بيان للجيش

Lebanon 24
04-10-2025 | 06:39
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
تعرّض أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك لإطلاق قذيفة صاروخية نوع آر بي جي، كما تعرّضت مراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين الذين ردّوا على مصادر النيران، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.
 
 
