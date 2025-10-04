بعد تعرّض مراكز عسكريّة لإطلاق نار... بيان للجيش

Advertisement

صدر عن – البيان الآتي:تعرّض أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – لإطلاق قذيفة صاروخية نوع آر بي جي، كما تعرّضت مراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين الذين ردّوا على مصادر النيران، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.