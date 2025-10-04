25
بيروت
25
طرابلس
25
صور
27
جبيل
25
صيدا
26
جونية
23
النبطية
21
زحلة
20
بعلبك
10
بشري
23
بيت الدين
18
كفردبيان
لبنان
بعد تعرّض مراكز عسكريّة لإطلاق نار... بيان للجيش
Lebanon 24
04-10-2025
|
06:39
photos
صدر عن
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
تعرّض أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة –
بعلبك
لإطلاق قذيفة صاروخية نوع آر بي جي، كما تعرّضت مراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين الذين ردّوا على مصادر النيران، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
Lebanon 24
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
14:38 | 2025-10-04
04/10/2025 02:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
14:21 | 2025-10-04
04/10/2025 02:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
Lebanon 24
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
13:59 | 2025-10-04
04/10/2025 01:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: "المقاومة أخطأت" والنظام اللبناني أصبح فاشلاً
Lebanon 24
باسيل: "المقاومة أخطأت" والنظام اللبناني أصبح فاشلاً
13:43 | 2025-10-04
04/10/2025 01:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
