Advertisement

لبنان

قايد الجيش استقبل إدوارد غابرييل

Lebanon 24
04-10-2025 | 07:43
A-
A+
Doc-P-1425208-638951859306697120.png
Doc-P-1425208-638951859306697120.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان إدوارد غابرييل، وتناول البحث سبل دعم الجيش والتحديات التي تواجهه حاليًا في ظل الأوضاع الراهنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش استقبل سامي ونديم الجميل
lebanon 24
04/10/2025 22:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل البعريني
lebanon 24
04/10/2025 22:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل الصمد ووفداً من مستشاري الكونغرس الأميركي
lebanon 24
04/10/2025 22:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل بلاسخارت وعرض والنائب الحاج للاوضاع
lebanon 24
04/10/2025 22:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24

إدوارد غابرييل

مجموعة الدعم

رودولف هيكل

قائد الجيش

لبنان

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:56 | 2025-10-04
14:38 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
13:59 | 2025-10-04
13:43 | 2025-10-04
13:37 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24