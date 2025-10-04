"الجيش تصرّف بحكمة"... قاسم: هكذا نتفوّق على إسرائيل

قال لـ" " الشيخ نعيم قاسم "سننتظر النتيجة التي يصل إليها في متابعة الخطة، ونحن نعرف أن الاستسلام ليس في قاموس ".

وتمنى قاسم خلال إحياء في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشيخ نبيل قاووق وسهيل الحسيني، "على والتي تتابع القضية ألا تضغط على الفلسطينية كيّ لا يستفيد ".

وأضاف: يُواصلون الضغط من خلال القتل اليومي على قاعدة الضغط على شعب المقاومة ليدخلوا إلى كيفما أرادوا كما في ".

ورأى قاسم أنّ " تدخلوا في تركيبة الدولة للتحصيل بالسياسة ما عجزوا عنه بالحرب".

وتابع: "الأميركيون أرادوا أن تكون هناك فتنة مع الجيش أيّ أن يقاتل المقاومة وشعبها تحت شعار حصرية السلاح".