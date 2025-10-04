Advertisement

لبنان

"الجيش تصرّف بحكمة"... قاسم: هكذا نتفوّق على إسرائيل

Lebanon 24
04-10-2025 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1425249-638951947502971165.png
Doc-P-1425249-638951947502971165.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "سننتظر النتيجة التي يصل إليها الفلسطينيون في متابعة الخطة، ونحن نعرف أن الاستسلام ليس في قاموس الفلسطينيين".
Advertisement
 
 
وتمنى قاسم خلال إحياء في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشيخ نبيل قاووق وسهيل الحسيني، "على الدول العربية والتي تتابع القضية الفلسطينية ألا تضغط على المقاومة الفلسطينية كيّ لا يستفيد الإسرائيلي".
 
 
وأضاف: يُواصلون الضغط من خلال القتل اليومي على قاعدة الضغط على شعب المقاومة ليدخلوا إلى لبنان كيفما أرادوا كما في سوريا".
 
 
ورأى قاسم أنّ "الأميركيين تدخلوا في تركيبة الدولة اللبنانية للتحصيل بالسياسة ما عجزوا عنه بالحرب".
 
 
وتابع: "الأميركيون أرادوا أن تكون هناك فتنة مع الجيش أيّ أن يقاتل المقاومة وشعبها تحت شعار حصرية السلاح".
 
 
وأكّد قاسم أنّ "الجيش تصرّف بحكمة، وهناك عقل يريد أن يبني لبنان، ولذلك الجيش والمقاومة كانا واضحين بهذا الأمر".
 

وقال: "نحن نتفوّق على الإسرائيليين بأننا متمسكون بوطننا ومستعدون للتضحية والجهاد ولدينا شعب عظيم لا يمكن أن يُهزم".
 
 
وشدّد قاسم على أنّه "يجب على الحكومة أن تهتم بالقضايا المركزية والأساسية، والطائف ليس وجهة نظر بل إتفاق".
 
 
وتوّجه إلى الحكومة، وقال: "ماذا فعلتم لاستعادة السيادة لأنها رأس استعادة الاستقرار وبناء البلد؟"
 
 
 
مواضيع ذات صلة
قاليباف: "العدو" متفوق في الجو لكننا تفوقنا بالصواريخ والبرّ
lebanon 24
04/10/2025 22:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم : اسرائيل أرادت زرع فتنة بين حزب الله والجيش تحت عنوان "حصرية السلاح"
lebanon 24
04/10/2025 22:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الإيراني: نراقب تحركات العدو بشكل مستمر وسنرد بقوة على أي تصرف خاطئ
lebanon 24
04/10/2025 22:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" لنعيم قاسم: لولا "حزب الله" لما دخلت إسرائيل الى لبنان
lebanon 24
04/10/2025 22:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

الأمين العام

الفلسطينيين

الفلسطينيون

الفلسطينية

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:56 | 2025-10-04
14:38 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
13:59 | 2025-10-04
13:43 | 2025-10-04
13:37 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24