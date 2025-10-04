أبو فاعور بحث في حاجات قرى راشيا المائية مع مؤسسة مياه البقاع

Advertisement

عقد عضو كتلة "اللقاء " النائب لقاء في مركز كمال الثقافي الاجتماعي في راشيا مع المديرة العامة لمؤسسة مياه المهندسة بولا حاوي ووفد من المؤسسة، ضم رئيس مصلحة والمشاريع المهندس كابي فريجي وعضو مجلس الادارة المهندس عماد محمود، بحضور وكيل داخلية البقاع الجنوبي في عارف أبو منصور، مدير مكتب النائب علي اسماعيل، عضو الوكالة فادي طلايع، بلديات قلعة الإستقلال ياسر خليل، رؤساء بلديات قرى راشيا ومخاتيرها.وجرى خلال اللقاء بحث في حاجات البلديات لصيانة الشبكات الداخلية وتمديد شبكات جديدة، إضافة الى حاجة عدد من القرى لمشاريع الطاقة الشمسية لضخ المياه وتوزيعها.وتم وضع رؤساء البلديات في المراحل التي وصلت اليها الأعمال التي تنفذ بتمويل من الصندوق للتنمية ضمن مشروع مياه "عين الزرقاء"، اضافة الى خطة الوزارة لتطوير شبكات المياه وتحديثها ضمن الإمكانات المتوافرة، وأهمية تحسين الجباية من اجل إستمرار العمل وعمليات الصيانة.واستمعت حاوي الى أوضاع البلديات وحاجاتها الاساسية، اضافة الى مطالب ملحة وضرورية لعدد من القرى. وتم الاتفاق على مجموعة اجراءات لتحسين التغذية بالمياه في قرى راشيا من عين الزرقا ومن مياه لوسي.