25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أبو فاعور بحث في حاجات قرى راشيا المائية مع مؤسسة مياه البقاع
Lebanon 24
04-10-2025
|
10:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد عضو كتلة "اللقاء
الديمقراطي
" النائب
وائل ابو فاعور
لقاء في مركز كمال
جنبلاط
الثقافي الاجتماعي في راشيا مع المديرة العامة لمؤسسة مياه
البقاع
المهندسة بولا حاوي ووفد من المؤسسة، ضم رئيس مصلحة
المحطات
والمشاريع المهندس كابي فريجي وعضو مجلس الادارة المهندس عماد محمود، بحضور وكيل داخلية البقاع الجنوبي في
الحزب التقدمي الاشتراكي
عارف أبو منصور، مدير مكتب النائب
ابو فاعور
علي اسماعيل، عضو الوكالة فادي طلايع،
رئيس اتحاد
بلديات قلعة الإستقلال ياسر خليل، رؤساء بلديات قرى راشيا ومخاتيرها.
Advertisement
وجرى خلال اللقاء بحث في حاجات البلديات لصيانة الشبكات الداخلية وتمديد شبكات جديدة، إضافة الى حاجة عدد من القرى لمشاريع الطاقة الشمسية لضخ المياه وتوزيعها.
وتم وضع رؤساء البلديات في المراحل التي وصلت اليها الأعمال التي تنفذ بتمويل من الصندوق
الكويتي
للتنمية ضمن مشروع مياه "عين الزرقاء"، اضافة الى خطة الوزارة لتطوير شبكات المياه وتحديثها ضمن الإمكانات المتوافرة، وأهمية تحسين الجباية من اجل إستمرار العمل وعمليات الصيانة.
واستمعت حاوي الى أوضاع البلديات وحاجاتها الاساسية، اضافة الى مطالب ملحة وضرورية لعدد من القرى. وتم الاتفاق على مجموعة اجراءات لتحسين التغذية بالمياه في قرى راشيا من عين الزرقا ومن مياه لوسي.
مواضيع ذات صلة
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
Lebanon 24
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
04/10/2025 22:18:31
04/10/2025 22:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور بحث مع وزير الداخلية اقتراح قانون خزانات مياه الأمطار
Lebanon 24
أبو فاعور بحث مع وزير الداخلية اقتراح قانون خزانات مياه الأمطار
04/10/2025 22:18:31
04/10/2025 22:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور خلال لقاء في مستشفى راشيا: نريد أن ننتقل به الى مصاف المستشفيات المتطورة
Lebanon 24
أبو فاعور خلال لقاء في مستشفى راشيا: نريد أن ننتقل به الى مصاف المستشفيات المتطورة
04/10/2025 22:18:31
04/10/2025 22:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور: الجيش مؤسسة موثوقة ومحترمة
Lebanon 24
أبو فاعور: الجيش مؤسسة موثوقة ومحترمة
04/10/2025 22:18:31
04/10/2025 22:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب التقدمي الاشتراكي
وائل ابو فاعور
الحزب التقدمي
رئيس اتحاد
الديمقراطي
ابو فاعور
الاشتراكي
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
Lebanon 24
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
14:38 | 2025-10-04
04/10/2025 02:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
14:21 | 2025-10-04
04/10/2025 02:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
Lebanon 24
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
13:59 | 2025-10-04
04/10/2025 01:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: "المقاومة أخطأت" والنظام اللبناني أصبح فاشلاً
Lebanon 24
باسيل: "المقاومة أخطأت" والنظام اللبناني أصبح فاشلاً
13:43 | 2025-10-04
04/10/2025 01:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
Lebanon 24
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
04:31 | 2025-10-04
04/10/2025 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
02:25 | 2025-10-04
04/10/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
15:24 | 2025-10-03
03/10/2025 03:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
07:11 | 2025-10-04
04/10/2025 07:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
16:04 | 2025-10-03
03/10/2025 04:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:56 | 2025-10-04
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:38 | 2025-10-04
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
14:21 | 2025-10-04
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
13:59 | 2025-10-04
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
13:43 | 2025-10-04
باسيل: "المقاومة أخطأت" والنظام اللبناني أصبح فاشلاً
13:37 | 2025-10-04
اتحاد بلديات جرد القيطع أطلق حملة ازالة النفايات على طريق بزال - فنيدق
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 22:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 22:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 22:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24