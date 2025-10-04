Advertisement

لبنان

أبو فاعور بحث في حاجات قرى راشيا المائية مع مؤسسة مياه البقاع

Lebanon 24
04-10-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1425253-638951951167220671.png
Doc-P-1425253-638951951167220671.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور لقاء في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا  مع المديرة العامة لمؤسسة مياه البقاع المهندسة بولا حاوي ووفد من المؤسسة، ضم رئيس مصلحة المحطات والمشاريع المهندس كابي فريجي وعضو مجلس الادارة المهندس عماد محمود، بحضور وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف أبو منصور، مدير مكتب النائب ابو فاعور علي اسماعيل، عضو الوكالة فادي طلايع، رئيس اتحاد بلديات قلعة الإستقلال ياسر خليل، رؤساء بلديات قرى راشيا ومخاتيرها.
Advertisement

وجرى خلال اللقاء بحث في حاجات البلديات لصيانة الشبكات الداخلية وتمديد شبكات جديدة، إضافة الى حاجة عدد من القرى لمشاريع الطاقة الشمسية لضخ المياه وتوزيعها. 

وتم وضع رؤساء البلديات في المراحل التي وصلت اليها الأعمال التي تنفذ بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية ضمن مشروع مياه "عين الزرقاء"، اضافة الى خطة الوزارة لتطوير شبكات المياه وتحديثها ضمن الإمكانات المتوافرة، وأهمية تحسين الجباية من اجل إستمرار العمل وعمليات الصيانة.

واستمعت حاوي الى أوضاع البلديات وحاجاتها الاساسية، اضافة الى مطالب ملحة وضرورية لعدد من القرى. وتم الاتفاق على مجموعة اجراءات لتحسين التغذية بالمياه في قرى راشيا من عين الزرقا ومن مياه لوسي.
مواضيع ذات صلة
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
lebanon 24
04/10/2025 22:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور بحث مع وزير الداخلية اقتراح قانون خزانات مياه الأمطار
lebanon 24
04/10/2025 22:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور خلال لقاء في مستشفى راشيا: نريد أن ننتقل به الى مصاف المستشفيات المتطورة
lebanon 24
04/10/2025 22:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: الجيش مؤسسة موثوقة ومحترمة
lebanon 24
04/10/2025 22:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

وائل ابو فاعور

الحزب التقدمي

رئيس اتحاد

الديمقراطي

ابو فاعور

الاشتراكي

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:56 | 2025-10-04
14:38 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
13:59 | 2025-10-04
13:43 | 2025-10-04
13:37 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24