لبنان

والد المدير العام لوزارة الاقتصاد في ذمة الله

Lebanon 24
04-10-2025 | 10:18
غيّب الموت يونس أبو حيدر، والد المدير العام لوزارة الاقتصاد  الدكتور محمد أبو حيدر
يصلى على جثمانه ويوارى في جبانة بلدته جباع غداً الأحد عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، كما تقبل التعازي في حسينية جباع بعد الدفن.
 
 
يُصادف يوم الأربعاء في 8 تشرين الأول ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاته، وتقبل التعازي في جمعية التخصص والتوجيه العلمي  - الجناح - بيروت - من الساعة الثانية وحتى الساعة السابعة مساءً.
 
 
"لبنان24" يتقدّم بأحرّ التعازي من أبو حيدر وعائلته، ويسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
 
 
لبنان

تعازي ووفيات

وزارة الاقتصاد

محمد أبو حيدر

المدير العام

الدكتور محمد

أبو حيدر

لبنان24

بيروت

حسينية

