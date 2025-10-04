والد المدير العام لوزارة الاقتصاد في ذمة الله

غيّب الموت يونس ، والد لوزارة الاقتصاد الدكتور .

Advertisement

يصلى على جثمانه ويوارى في جبانة بلدته غداً الأحد عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، كما تقبل التعازي في جباع بعد الدفن.

يُصادف يوم الأربعاء في 8 تشرين الأول ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاته، وتقبل التعازي في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الجناح - - من الساعة الثانية وحتى الساعة السابعة مساءً.