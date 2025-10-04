Advertisement

لبنان

جعجع عرض مع رئيس مجموعة "تاسك فورس فور ليبانون" موضوع السلاح

Lebanon 24
04-10-2025 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1425271-638951978353475284.png
Doc-P-1425271-638951978353475284.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس حزب"القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، رئيس مجموعة "تاسك فورس فور ليبانون ATFL" السفير إدوار غبريال، بحضور عضو الهيئة التنفيذية في "القوات" جوزيف جبيلي.
Advertisement

وبعد اللقاء، قال غبريال: "لقد عقدنا اجتماعاً مثمراً للغاية مع الدكتور جعجع، حيث تطرقنا إلى الأجواء السائدة في واشنطن حيال السياسة المرتبطة بلبنان، وإلى أهمية المضي قدماً في عدد من البنود المدرجة على جدول أعمال الولايات المتحدة ولبنان في المجال السياسي".

أضاف: "تبادلنا وجهات النظر في شأن نزع سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى، كما ناقشنا أهمية أجندة الإصلاح، وتوقفنا خصوصاً عند الإشارة البالغة الأهمية التي وجهتها الولايات المتحدة من خلال تقديم تمويل ضخم للجيش اللبناني، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بأن هذه القوّة العسكرية تقوم بواجبها، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها".

ولفت غبريال إلى أن "الجيش اللبناني أمامه اليوم تحدٍّ أساسي يتمثل في استكمال عملية النزع الكلي للسلاح جنوب نهر الليطاني، ومن ثم في سائر المناطق اللبنانية".

وشدّد على أن "الانخراط المرتقب مع صندوق النقد الدولي سيكون محطة مفصلية، لما له من أهمية في التوفيق بين توقعات الصندوق والأولويات الوطنية اللبنانية المحلية".

وختم مؤكداً: "في المحصلة، كان الاجتماع اليوم مع الدكتور جعجع جيداً للغاية".
مواضيع ذات صلة
"التيار": نأسف للإرتباك الحاصل في الحكومة حول موضوع حصرية السلاح
lebanon 24
04/10/2025 22:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب جدد مطالبته رئيس الجمهورية الدعوة الى حوار لمناقشة موضوع السلاح
lebanon 24
04/10/2025 22:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: "مش متقاتلين ولا متحالفين مع الرئيس بري ومنشتغل عالقطعة"
lebanon 24
04/10/2025 22:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: أتمنى تجاوب حزب الله مع حصر السلاح لتجنب اللجوء للقوة
lebanon 24
04/10/2025 22:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

القوات اللبنانية

الولايات المتحدة

المجتمع الدولي

الجيش اللبناني

النقد الدولي

سمير جعجع

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:17 | 2025-10-04
14:56 | 2025-10-04
14:38 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
13:59 | 2025-10-04
13:43 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24