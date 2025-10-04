جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: لن نقبل بتسييس قضيتنا

أكدت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ ، عدم القبول بتسييس قضيتهم أو تحويلها إلى صفقات وتسويات، وقالت في بيان: "نحن أهالي والضحايا والمصابين في جريمة الرابع من آب، نلتقي اليوم كما في كل شهر، وفاءً لدماء أبنائنا الذين سقطوا ظلماً وعدوانا، ولنجدد أمام الرأي العام تمسكنا بالحقيقة والعدالة مهما طال الزمن".

Advertisement



أضافت: "لقد مرّت الأعوام وما زال التحقيق يواجه العراقيل والضغوط، فيما المسؤولون عن هذه الجريمة الكبرى ما زالوا خارج قبضة العدالة. إننا نؤكد أن حقنا لن يسقط بالتقادم، وأن أي محاولة لتضييع الحقيقة أو حماية المرتكبين ستواجه بإصرارنا ووحدتنا وصوتنا العالي".





وتابعت: "لن نقبل بتسييس قضيتنا أو تحويلها إلى صفقات وتسويات، كما إننا نتمسك بتحقيق مستقل وشفاف يُظهر الحقيقة كاملةً ويُحاسب جميع المسؤولين، ونعلق آمالنا على قسم فخامة الرئيس وكلمة رئيس الحكومة . كذلك، نطالب مدعي عام التمييز بإتخاذ الموقف القانوني المناسب بعد قرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي إلياس عيد وحسم مسألة الادعاء الظالم على المحقق العدلي بدلا من تقاذف القرارات غير الحاسمة".





وطالبت مدعي عام التمييز بـ"إعلان سقوط قرار منع السفر الصادر بحق المحقق العدلي بعد مرور حوالى ثلاث سنوات على صدوره، وذلك ليتمكن المحقق العدلي من الانصراف إلى إنهاء الإجراءات المتبقية وإصدار قرار الاتهام".