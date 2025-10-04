باسيل: "المقاومة أخطأت" والنظام اللبناني أصبح فاشلاً

زار رئيس " " النائب بلدة عين دارة، حيث عقد لقاء مع فاعليات وأهالي البلدة.

Advertisement

وفي كلمة له، قال: "هذه البلدة عزيزة علينا، وهي جغرافيا تربط بين المتن والشوف وعاليه، موقعها مهم وتحتضن والدروز الذين يتعايشون مع بعضهم البعض وهذا من صلب سياسة وهو العيش الواحد".

وأضاف: "اذا الغينا الطائفية السياسية من دون إلغاء الطائفية ككل لا نكون بذلك نحافظ العيش المشترك، وفي ميزتنا بالتنوع والتعدد".



وشدد على أنّ "عاليه ككل المناطق حرمت من الانماء، وعندما وصلنا الى الحكم حاولنا ان نعوض قليلاً، كما أن البلدة حرمت من مشروع السد، ويجب المطالبة بإعادة العمل به لأنه أساسيّ لعين دارة".





وتطرق باسيل إلى موضوع السلاح، فشدّد على أنّ " أخطأت وأخذت البلد الى مكان كان يجب ألا تأخذنا إليه"، وقال: "لكن هناك افرقاء آخرين شاركوا بالحرب واستلموا الحكم، فالجميع أخطأ بحق الدولة والشعب وآن الاوان لتكون نظرتنا شاملة".





وبعدها انتقل الى بحمدون، وأكد خلال لقاء عقده مع الفاعليات والأهالي، أن "هذه المنطقة تجمع بين والبقاع وهذه طبيعة الجبل وطبيعة لبنان، ومن هنا نقول انه لا يمكن ان نقسم او نجزئ لبنان".





وأضاف باسيل: "النظام اللبناني أصبح فاشلاً، ونحن حاسمون بخيارنا وهو أننا نريد لبنان 10452 كلم. نحنُ كفريق سياسي لدينا دور بطمأنة الناس ولهذا خطابنا مشترك وندعو إلى التواصل والتلاقي وعدم التصادم".