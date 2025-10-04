Advertisement

لبنان

باسيل: "المقاومة أخطأت" والنظام اللبناني أصبح فاشلاً

Lebanon 24
04-10-2025 | 13:43
A-
A+
Doc-P-1425314-638952076654286325.jpg
Doc-P-1425314-638952076654286325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بلدة عين دارة، حيث عقد لقاء مع فاعليات وأهالي البلدة.
Advertisement
وفي كلمة له، قال: "هذه البلدة عزيزة علينا، وهي جغرافيا تربط بين المتن والشوف وعاليه، موقعها مهم وتحتضن المسيحيين والدروز الذين يتعايشون مع بعضهم البعض وهذا من صلب سياسة التيار وهو العيش الواحد".
 
 
وأضاف: "اذا الغينا الطائفية السياسية من دون إلغاء الطائفية ككل لا نكون بذلك نحافظ العيش المشترك، وفي لبنان ميزتنا بالتنوع والتعدد".
 

وشدد باسيل على أنّ "عاليه ككل المناطق حرمت من الانماء، وعندما وصلنا الى الحكم حاولنا ان نعوض قليلاً، كما أن البلدة حرمت من مشروع السد، ويجب المطالبة بإعادة العمل به لأنه أساسيّ لعين دارة". 


وتطرق باسيل إلى موضوع السلاح، فشدّد على أنّ "المقاومة أخطأت وأخذت البلد الى مكان كان يجب ألا تأخذنا إليه"، وقال: "لكن هناك افرقاء آخرين شاركوا بالحرب اللبنانية واستلموا الحكم، فالجميع أخطأ بحق الدولة والشعب وآن الاوان لتكون نظرتنا شاملة".

 
وبعدها انتقل الى بحمدون، وأكد خلال لقاء عقده مع الفاعليات والأهالي، أن "هذه المنطقة تجمع بين بيروت والبقاع وهذه طبيعة الجبل وطبيعة لبنان، ومن هنا نقول انه لا يمكن ان نقسم او نجزئ لبنان".


وأضاف باسيل: "النظام اللبناني أصبح فاشلاً، ونحن حاسمون بخيارنا وهو أننا نريد لبنان 10452 كلم. نحنُ كفريق سياسي لدينا دور بطمأنة الناس ولهذا خطابنا مشترك وندعو إلى التواصل والتلاقي وعدم التصادم".


كذلك، زار باسيل خلوة دوغان تلبية لدعوة الشيخ مروان فياض، وشارك في الجولة النائب سيزار ابي خليل ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ونائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان خوري.
مواضيع ذات صلة
"المقاومة اللبناني": لا سبيل للنهوض وتطور الأمم إلا بالمعرفة والعلم
lebanon 24
05/10/2025 02:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية سرية "فاشلة" لأميركا في كوريا الشمالية.. هذا ما كشفته "نيويورك تاميز"
lebanon 24
05/10/2025 02:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لم نبقَ مع سلاح المقاومة عندما دافع عن سيادة شعب آخر
lebanon 24
05/10/2025 02:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"التواصل": لبنان أصبح "شركة طائفية" تدار بالمحسوبيات
lebanon 24
05/10/2025 02:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

المسيحيين

نائب رئيس

اللبنانية

المقاومة

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-04
16:54 | 2025-10-04
16:04 | 2025-10-04
15:48 | 2025-10-04
15:26 | 2025-10-04
15:17 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24