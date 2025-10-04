Advertisement

لبنان

بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)

Lebanon 24
04-10-2025 | 14:56
نشر الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، صورة عبر خاصية "الستوري" على انستغرام، وذلك عقب معلومات عن تسليم والده نفسه لمخابرات الجيش.
وظهر في الصورة اسم مطار حمد الدولي، في قطر، حيث كان قد توجه الاخير إلى الدوحة في وقت سابق من اليوم.

وكتب شاكر عبر خاصية الستوري:" إن مع العسر يسر.. مهما ضاق الطريق، فإن فرج الله أقرب مما تظن".
 
وذكرت المعلومات أنّ شاكر غادر منزله في حي المنشية، وخرج من المخيم عبر حاجز الجيش عند مدخل الحسبة، ومن هناك جرى نقله عبر موكبٍ خاص إلى وزارة الدفاع في اليرزة.
وكان شاكر تعرّض في الآونة الأخيرة لمضايقات كثيرة من قبل جماعات متشددة داخل مخيم عين الحلوة، وذلك إثر عودته إلى الغناء وإطلاقه أغنيات جديدة أدت إلى ضجة كبيرة في الوسط الفني.
 
