25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-10-2025
|
15:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل "
لبنان24
" على معلومات عديدة ترتبطُ بالسياق الذي أدى بالفنان
فضل شاكر
إلى تسليم نفسه لمُخابرات الجيش، اليوم السبت، عند مدخل
مخيم عين الحلوة
لجهة الحسبة.
Advertisement
وذكرت معلومات
"لبنان24"
أنَّ شاكر كان أنشأ مربعاً داخل حي المنشية يشمل منزله واستديو خاص به، وقد غادره من هناك مروراً بإحدى الممرات الرئيسية في المنطقة حيثُ سيطرة جماعة "عصبة
الأنصار
".
وكشفت المعلومات أنَّ شاكر خرجَ من هناك باتجاه حاجز الحسبة، حيث كان بانتظاره موكب أمني تابع للجيش تولى نقله إلى
وزارة الدفاع
في اليرزة.
مصادر
"لبنان24"
كشفت أنّ شاكر حصل على ضمانات أمنية بوساطات خارجية، في حين أن تسوية ملفه حصلت خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي مهّد لتسليم نفسه إلى الجيش.
وأشارت المعلومات إلى أن شاكر لم يمانع تسليم نفسه إلا في حال حصل على ضمانات تؤدي الى تسوية ملفه الأمني وتساهم بإنهاء محاكماته سريعاً، في حين أن مسألة بقائه داخل
لبنان
ليست محسومة إذ قد يُغادر البلاد لاحقاً، وهو سيناريو مطروحٌ حالياً.
وذكرت مصادر
"لبنان24"
أنَّ منزل شاكر خضع مؤخراً لحماية من قبلِ عناصر تابعة للمطلوب هيثم الشعبي، إذ تولى نجل الأخير حراسة المنزل مع شبان آخرين مُقابل مبلغ مالي تراوح بين 500 و 800 دولار أميركيّ شهرياً.
وأشارت المعلومات إلى أن هذه الفرقة من الحراسة تولت تأمين منزل شاكر من أي اعتداء لاسيما بعد التهديدات الأخيرة التي تعرض لها من قبل مطلوبين متشددين ومحاولتهم إحراق منزله لكن الأمر باء بالفشل.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": الفنان فضل شاكر نُقل إلى وزارة الدفاع في اليرزة إثر تسليم نفسه للمخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة من جهة الحسبة
Lebanon 24
"لبنان24": الفنان فضل شاكر نُقل إلى وزارة الدفاع في اليرزة إثر تسليم نفسه للمخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة من جهة الحسبة
05/10/2025 02:29:09
05/10/2025 02:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
05/10/2025 02:29:09
05/10/2025 02:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: فنانة تهدد بمقاضاة فضل شاكر.. فما القصة؟
Lebanon 24
بالصورة: فنانة تهدد بمقاضاة فضل شاكر.. فما القصة؟
05/10/2025 02:29:09
05/10/2025 02:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
05/10/2025 02:29:09
05/10/2025 02:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مخيم عين الحلوة
وزارة الدفاع
عين الحلوة
عين الحلو
مخيم عين
الأنصار
لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2025-10-04
04/10/2025 04:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية صيدا اختتمت فعاليات موسم الصيف بمهرجان "طيور أيلول"
Lebanon 24
بلدية صيدا اختتمت فعاليات موسم الصيف بمهرجان "طيور أيلول"
16:54 | 2025-10-04
04/10/2025 04:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
16:04 | 2025-10-04
04/10/2025 04:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات دهم لمنازل مطلقي النار على مراكز الجيش.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
عمليات دهم لمنازل مطلقي النار على مراكز الجيش.. إليكم التفاصيل
15:48 | 2025-10-04
04/10/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي جديد عن نصرالله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي جديد عن نصرالله.. ماذا قال؟
15:26 | 2025-10-04
04/10/2025 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
Lebanon 24
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
04:31 | 2025-10-04
04/10/2025 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
02:25 | 2025-10-04
04/10/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
07:11 | 2025-10-04
04/10/2025 07:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
15:17 | 2025-10-04
04/10/2025 03:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:57 | 2025-10-04
مقدمات النشرات المسائيّة
16:54 | 2025-10-04
بلدية صيدا اختتمت فعاليات موسم الصيف بمهرجان "طيور أيلول"
16:04 | 2025-10-04
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
15:48 | 2025-10-04
عمليات دهم لمنازل مطلقي النار على مراكز الجيش.. إليكم التفاصيل
15:26 | 2025-10-04
تقرير إسرائيلي جديد عن نصرالله.. ماذا قال؟
14:56 | 2025-10-04
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
05/10/2025 02:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
05/10/2025 02:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
05/10/2025 02:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24