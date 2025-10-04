Advertisement

لبنان

القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-10-2025 | 15:17
A-
A+

Doc-P-1425329-638952131296247818.jpg
Doc-P-1425329-638952131296247818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصل "لبنان24" على معلومات عديدة ترتبطُ بالسياق الذي أدى بالفنان فضل شاكر إلى تسليم نفسه لمُخابرات الجيش، اليوم السبت، عند مدخل مخيم عين الحلوة لجهة الحسبة.
Advertisement
 

وذكرت معلومات "لبنان24" أنَّ شاكر كان أنشأ مربعاً داخل حي المنشية يشمل منزله واستديو خاص به، وقد غادره من هناك مروراً بإحدى الممرات الرئيسية في المنطقة حيثُ سيطرة جماعة "عصبة الأنصار".
 

وكشفت المعلومات أنَّ شاكر خرجَ من هناك باتجاه حاجز الحسبة، حيث كان بانتظاره موكب أمني تابع للجيش تولى نقله إلى وزارة الدفاع في اليرزة.
 

مصادر "لبنان24" كشفت أنّ شاكر حصل على ضمانات أمنية بوساطات خارجية، في حين أن تسوية ملفه حصلت خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي مهّد لتسليم نفسه إلى الجيش. 
 

وأشارت المعلومات إلى أن شاكر لم يمانع تسليم نفسه إلا في حال حصل على ضمانات تؤدي الى تسوية ملفه الأمني وتساهم بإنهاء محاكماته سريعاً، في حين أن مسألة بقائه داخل لبنان ليست محسومة إذ قد يُغادر البلاد لاحقاً، وهو سيناريو مطروحٌ حالياً.
 

وذكرت مصادر "لبنان24" أنَّ منزل شاكر خضع مؤخراً لحماية من قبلِ عناصر تابعة للمطلوب هيثم الشعبي، إذ تولى نجل الأخير حراسة المنزل مع شبان آخرين مُقابل مبلغ مالي تراوح بين 500 و 800 دولار أميركيّ شهرياً.
 

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الفرقة من الحراسة تولت تأمين منزل شاكر من أي اعتداء لاسيما بعد التهديدات الأخيرة التي تعرض لها من قبل مطلوبين متشددين ومحاولتهم إحراق منزله لكن الأمر باء بالفشل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": الفنان فضل شاكر نُقل إلى وزارة الدفاع في اليرزة إثر تسليم نفسه للمخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة من جهة الحسبة
lebanon 24
05/10/2025 02:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
lebanon 24
05/10/2025 02:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: فنانة تهدد بمقاضاة فضل شاكر.. فما القصة؟
lebanon 24
05/10/2025 02:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
lebanon 24
05/10/2025 02:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مخيم عين الحلوة

وزارة الدفاع

عين الحلوة

عين الحلو

مخيم عين

الأنصار

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-04
16:54 | 2025-10-04
16:04 | 2025-10-04
15:48 | 2025-10-04
15:26 | 2025-10-04
14:56 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24