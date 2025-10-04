Advertisement

لبنان

تعزيزات للجيش جنوبي الليطاني

Lebanon 24
04-10-2025 | 23:04
يناقش مجلس الوزراء غدا تقرير الجيش الاول حول خطة حصر السلاح، وقالت مصادر وزارية ان التقرير لم يوزع على الوزراء وان مجلس الوزراء سيستمع الى تقرير قيادة الجيش في هذا الخصوص، وما قامت به المؤسسة العسكرية لا سيما في منطقة جنوبي الليطاني.
وكتبت" الديار"؛ يتوقع ان يتضمن التقرير المعوقات التي تواجه الجيش، لا سيما استمرار الاحتلال الاسرائيلي وضعف الدعم المالي والعسكري.
واضافت المصادر ان التقرير لن يكون مادة خلافية في مجلس الوزراء، وانه من غير المتوقع ان يحدث نقاشات حادة او مطولة.
وعلم من مصادر مطلعة ان قيادة الجيش ارسلت في الايام القليلة الماضية تعزيزات الى منطقة جنوبي الليطاني من قوات النخبة، وترافق ذلك مع جولة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الجنوب والبقاع، وعشية التقرير الاول حول حصر السلاح.
واضافت ان اكثر من فوج توجه الى الجنوب مؤخرا لتعزيز وتفعيل دور الجيش جنوبي الليطاني في اطار تنفيذ وقف اطلاق النار والقرار 1701.
 
