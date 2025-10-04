ترقب للتقرير الأول للجيش أمام مجلس الوزراء.. بندان "لغمان" على الجدول بإصرار من سلام

يعول الرسمي على التقرير الشهري الاول لقيادة الجيش المتعلق بخطة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح والذي سيقدم إلى عصر الاثنين المقبل، لإظهار صدقية مجلس الوزراء في التزام تنفيذ قرار حصرية السلاح امام المجتمع الدولي كما لإظهار الجدية التي تحكم تنفيذ خطة الجيش.

كذلك، تترقب الاوساط السياسية مسار الجلسة "الملغمة" بالبندين الاولين المدرجين على جدول اعمالها المتعلقين بتداعيات قضية اضاءة صخرة الروشة، لا سيما طلب وزارة الداخلية حل الجمعية للفنون - رسالات وسحب والخبر منها.





وكتبت "النهار": بدا واضحا في الساعات الأربع والعشرين الماضية أن ثمة عامل ترقب جديد دخل على اجندة اللبنانيين وتمثل في ترقب ورصد ما ستؤول اليه حرب غزة وما إذا كانت فعلا دخلت مرحلة نهايتها بعد موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والانعكاسات المحتملة لهذا التطور على لبنان.

ويبدو من معالم الترقب الأولي ان واقعا إيجابيا يلوح في أفق هذا التطور بما يدفع للتفاؤل بانعكاسات إيجابية على المنطقة ولبنان . وتتخذ حالة الترقب هذه دلالات مهمة لكونها تتزامن مع عودة أولوية تنفيذ خطة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح والتي ستقدم قيادة الجيش تقريرها الشهري الأول في شأنها إلى مجلس الوزراء عصر الاثنين المقبل وهو تقرير سيكون بمثابة الخط البياني الذي يظهر ما انجز وما الذي لا يزال امام الجيش لانجازه في جنوب الليطاني ومن بعده المناطق الأخرى.



وما تجدر الإشارة اليه في هذا السياق ان مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين أفادت بان الموضوع اللبناني لم يأخذ حيزا طويلا في المحادثات التي جرت بين الفرنسي جان نويل بارو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العلا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

لكن مصدراً ديبلوماسياً فرنسياً أبلغ أنّ الوزير الفرنسي لمس موقفاً سعودياً أكثر انفتاحاً على لبنان خصوصا ان الجانب السعودي يرى ان هناك مؤشرات من القيادات اللبنانية للتقدم على ما ينبغي ان تقوم به خصوصا بما يتعلق بنزع سلاح " " وايضا على صعيد الاصلاحات الاقتصادية . وقد شعر الجانب الفرنسي ان هناك تقدما ملموسا على صعيد العلاقة السعودية اللبنانية لكن لم يطرح موضوع مؤتمر دعم الجيش اللبناني بشكل مفصل.



تقول مصادر وزارية لـ" " إنه من المتوقع أن يُشارك جميع الوزراء في الجلسة، بمن فيهم الوزراء الشيعة الذين سبق أن خرجوا من الجلستين اللتين جرى البحث خلالهما بموضوع حصرية السلاح، واتخذ القرار بشأنه، تلفت المصادر إلى أن قائد الجيش سيجتمع خلال الساعات المقبلة برئيس الجمهورية لإطلاعه على آخر المعطيات بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتضمن التقرير الأول للجيش إنجازات المؤسسة في تنفيذ خطة حصرية السلاح، وما تسلّمه من "حزب الله".



بدورها، نقلت "الديار" عن مصادر مطلعة ان الجلسة كانت ستعقد في اواخر الاسبوع المقبل، لكن رئيس الحكومة نواف سلام اصر على عقدها غدا في 5 الشهر الجاري بعد شهر بالتمام والكمال من قرار مجلس الوزراء في جلسة 5 ايلول الماضي حول خطة الجيش في شأن حصر السلاح بيد الدولة للاطلاع على التقرير الشهري الاول لقيادة الجيش في هذا الخصوص.



كذلك، حرص سلام على وضع البندين المتعلقين بموضوع صخرة الروشة على رأس وأول جدول اعمال الجلسة وقبل تقرير الجيش حول حصر السلاح.



وقال مصدر سياسي مطلع ان هذين البندين، في ضوء مواقف وردود حزب الله، سيكونان مشروع «مشكل» في مجلس الوزراء، ويهدد بتفجير الجلسة وزيادة حدة التوتر داخل الحكومة وخارجها.



وعلم ان اتصالات جرت لاستدراك الموقف ولمحاولة تجنيب مجلس الوزراء والبلاد مزيدا من التوتر، ولايجاد مخرج يجنب مخاطر انفجار الجلسة وتفاقم الازمة اذا ما ذهب مجلس الوزراء الى حل الجمعية.



واضافت المعلومات ان الاتصالات لم تسفر عن نتيجة ايجابية، لا سيما في ظل اصرار الرئيس سلام على اتخاذ الاجراءات القضائية والادارية وغيرها بشأن ما حصل في الروشة.



وينص البندان المدرجان في اول جدول اعمال الجلسة على:



1 - عرض وزير العدل للاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية والمرتبطة بالتجمع في منطقة الروشة.



2 - طلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية- رسالات وسحب العلم والخبر منها.



وقال مصدر مطلع: "ان وجه القرار الذي يمكن ان يتخذ في مجلس الوزراء هو قرار اداري، لكن هناك مخاوف جدية من ان سيكون له مفاعيل سياسية. صحيح ان مجلس الوزراء يستطيع الغاء ترخيص الجمعية لكنه لا يستطيع تفادي والغاء مفاعيل ردود الفعل السياسية عليه، خصوصا ان الجمعية المذكورة مدعومة بحالة شعبية كبيرة ممثلة بحزب الله".



وكتبت "نداء الوطن": استبق "حزب الله" أمس جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا الإثنين، في قصر بعبدا، حيث سيجري البحث في التقرير الشهري الأول لقيادة الجيش حول تطبيق قرار الحكومة حصرية السلاح، بتصعيد، شمل أيضًا استحقاق الانتخابات النيابية والإجراءات الرسمية في شأن مخالفة القانون في احتفالية الروشة.



وتزامن هذا التصعيد مع حملة "الحزب" على اتفاق غزة الذي سيشهد اليوم تطورًا جديدًا يتمثل بالمباحثات غير المباشرة التي ستعقدها "حماس" و" " في القاهرة يومي الأحد والإثنين بهدف "تهيئة الظروف" لتبادل الرهائن في غزة والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أمس السبت.





