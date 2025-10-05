Advertisement

لبنان

بيان من الجيش عن فضل شاكر.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
05-10-2025 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1425420-638952597724660311.jpg
Doc-P-1425420-638952597724660311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement
 
 
"بتاريخ  4/10/2025 مساءً، نتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلم المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف بـ "شاكر" نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام 2013، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
lebanon 24
05/10/2025 16:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل شاكر يخرج عن صمته ويشن هجوما عنيفا: "يا تنك هلقد صوتي وجعكن" (فيديو)
lebanon 24
05/10/2025 16:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عن فضل شاكر وياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب.. ماذا قالت ليلى عبد اللطيف؟!
lebanon 24
05/10/2025 16:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تسليم نفسه.. أين هي عائلة فضل شاكر؟
lebanon 24
05/10/2025 16:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فنون ومشاهير

مديرية المخابرات

مخيم عين الحلوة

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

عبد الرحمن

عين الحلوة

عين الحلو

مخيم عين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:11 | 2025-10-05
09:09 | 2025-10-05
09:00 | 2025-10-05
08:40 | 2025-10-05
08:27 | 2025-10-05
08:23 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24