Advertisement

لبنان

خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-10-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1425449-638952634308233535.jpg
Doc-P-1425449-638952634308233535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر معهد "washingtoninstitute" الأميركي ورقة بحثية جديدة قالت إن "حزب الله يُعتبر سبباً أساسيا لانعدام الأمن في غرب أفريقيا".
Advertisement

الورقة التي ترجمها "لبنان24" قالت إن "حزب الله عمل في أفريقيا لعقودٍ من الزمن، بما في ذلك تنفيذ أو التخطيط لهجمات متفرقة، من عمليات اختطاف واغتيالات وتفجيرات في كل أنحاء القارة".

الورقة قالت إنّ "قارة إفريقيا تعتبر المكان الأكثر أهمية بالنسبة له، إذ من خلالها يُمكنه جمعُ أموال كبيرة"، وأضاف: "بينما تسعى الجماعة إلى إحياء نفسها بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان عام 2024 وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فإنه من المرجح أن تكتسب مخططات التمويل الدولية لحزب الله في أماكن مثل أفريقيا أهميّة كبرى".
وتحدثت الورقة عن أنَّ "مؤيدي حزب الله في أفريقيا يجمعون مبالغ كبيرة من المال للجماعة"، وأضافت: "في غرب إفريقيا، يجمع ممثلو حزب الله وممولوه الأموال ويديرون أعمالاً تُدرّ دخلًا للحزب، كما تُغسل عائدات الدخل غير المشروع للجماعة".

وتحدث البحث عن "أحد أبرز مسؤولي حزب الله في أفريقيا وهو عبد المنعم قبيسي المُقيم في كوت ديفوار، والذي تمّ تصنيفه مؤيداً للحزب وممثلاً شخصياً لأمين عام حزب الله السابق السيد حسن نصرالله"، وأضاف: "لقد ساعد قبيسي في إنشاء مؤسسة رسمية لحزب الله في كوت ديفوار، والتي تُستخدم، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، لتجنيد أعضاء جدد للصفوف العسكرية لحزب الله في لبنان. كذلك، استضاف قبيسي كبار مسؤولي حزب الله في زيارات إلى عدة دول أفريقية أتوا لجمع التبرعات للجماعة".

وزعمت الورقة البحثية أنَّ "حزب الله يفرضُ ضريبة غير رسمية داخل مجتمعات الشتات اللبناني في أفريقيا، فيما تصف الجماعة هذه الضريبة عادةً بأنها زكاة"، وتابعت: "إن المتبرعين الأثرياء للجماعة الذين يجمعون الأموال لها من خلال شركاتهم واستثماراتهم في أفريقيا أكثر أهمية بكثير لحزب الله من التبرعات الشعبية. ومن الأمثلة على ذلك قاسم تاج الدين، الذي أدار مع إخوته سلسلة من الشركات التي جمعت التبرعات والأموال لصالح حزب الله".

وذكرت الورقة أن "من أسباب كثرة الأنشطة المالية غير المشروعة لحزب الله في أفريقيا هي تفشي الفساد في المنطقة، واستغلال ممولي الحزب لهذا الفساد لمصلحتهم"، وتابعت: "بينما تجنب معظم اللبنانيين في أفريقيا المشاركة المباشرة في السياسة المحلية، أفادت وكالة المخابرات المركزية الاميركية عام 1998 أن بعض الناجحين مالياً حوّلوا نفوذهم الاقتصادي إلى نفوذ سياسي. وفي أكثر أشكاله مباشرة، يقدم بعض رجال الأعمال اللبنانيين هدايا مالية للمسؤولين - بمن فيهم رؤساء الدول - تمكنهم من التأثير على سياسة الحكومة وحماية مصالحهم المالية".
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هدفان أساسيان لـ"حزب الله" في الانتخابات "لحماية موقعه"
lebanon 24
06/10/2025 00:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الإنتحار" يهدّد إسرائيل.. خفايا كثيرة في دراسة
lebanon 24
06/10/2025 00:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجنود يسرقون الذهب"..خفايا تُكشف عن "اقتحامات إسرائيلية" لمنازل فلسطينية!
lebanon 24
06/10/2025 00:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"إحاطة أسبوعية بنشاط عون".. هذه تفاصيلها
lebanon 24
06/10/2025 00:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الرئيس السوري بشار الأسد

السوري بشار الأسد

حسن نصرالله

الإسرائيلية

بشار الأسد

الإسرائيلي

السيد حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-05
16:14 | 2025-10-05
15:43 | 2025-10-05
15:42 | 2025-10-05
14:57 | 2025-10-05
14:36 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24