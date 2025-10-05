Advertisement

لبنان

بعد تسليم نفسه.. أين هي عائلة فضل شاكر؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
05-10-2025 | 05:23
علم "لبنان24" أنَّ عائلة الفنان فاضل شاكر ليست موجودة في مُخيم عين الحلوة بمدينة صيدا، وهي غادرت لبنان قبل سنواتٍ عديدة حيث تقطنُ في الخارج.
وأشارت المعلومات إلى أنَّ نجل شاكر، الفنان محمد شاكر، ليس في لبنان حالياً، بل هو مقيم في الخارج مع زوجته وعائلته.

المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

عين الحلوة

عين الحلو

محمد شاكر

لبنان24

محمد ش

صيدا

خاص "لبنان 24"

