هاشم: أمام لبنان تحديات كبيرة

شدد هاشم على أن "أمام لبنان تحديات كبيرة، خصوصا في المناطق الجنوبية الحدودية، التي ما تزال تواجه مخاطر متعددة"، مؤكدا أن "ارتفاع صرخة أبناء هذه البلدات والقرى الأمامية يتطلب وجود خطة وطنية عاجلة لإعادة إعمار ما دمرته آلة الدمار ، والتي لا تزال تمعن في الدمار والقتل والاحتلال".وأضاف هاشم أن "الوضع الراهن يفرض على الحكومة الإسراع في تلبية متطلبات المنطقة ووضع موازنة استثنائية"، معتبرا أن "أبناء المنطقة يدفعون ضريبة الانتماء الوطني منذ سبعة وسبعين عاما، ولا يجوز التخلي عنهم في هذه الظروف لأي سبب كان".