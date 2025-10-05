28
لبنان
هاشم: أمام لبنان تحديات كبيرة
Lebanon 24
05-10-2025
|
06:59
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير"
النائب قاسم هاشم
، في كلامه بعد سلسلة لقاءات له في منزله بمدينة
شبعا
،ان دقة الظروف التي تمر بها المنطقة والتطورات والمتغيرات الراهنة تستدعي من الجميع التعاطي معها بحكمة وهدوء وعقلانية، وذلك لحماية وطننا وتحصينه، مؤكدا أن "هذا يستلزم التعامل مع الملفات والمسائل الداخلية بمسؤولية وطنية، بعيدا عن التشنج ولغة التحريض والإثارة، مع التمسك بكل ما يجمع ويوحد اللبنانيين، كي يبقى
لبنان
وطنا نهائيا لكل أبنائه قبل البحث عنه في مكان آخر".
شدد هاشم على أن "أمام لبنان تحديات كبيرة، خصوصا في المناطق الجنوبية الحدودية، التي ما تزال تواجه مخاطر متعددة"، مؤكدا أن "ارتفاع صرخة أبناء هذه البلدات والقرى الأمامية يتطلب وجود خطة وطنية عاجلة لإعادة إعمار ما دمرته آلة الدمار الإسرائيلية، والتي لا تزال تمعن في الدمار والقتل والاحتلال".
الإسرائيلية
، والتي لا تزال تمعن في الدمار والقتل والاحتلال".
وأضاف هاشم أن "الوضع الراهن يفرض على الحكومة الإسراع في تلبية متطلبات المنطقة ووضع موازنة استثنائية"، معتبرا أن "أبناء المنطقة يدفعون ضريبة الانتماء الوطني منذ سبعة وسبعين عاما، ولا يجوز التخلي عنهم في هذه الظروف لأي سبب كان".
