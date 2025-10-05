Advertisement

لبنان

نائب سابق يوجّه دعوة عاجلة للجيش وللدفاع المدني!

Lebanon 24
05-10-2025 | 06:54
كتب النائب السابق امل ابو زيد على منصة "اكس": "مرج بسري يحترق … نداء عاجل للدفاع المدني والجيش للتدخل فوراً لإنقاذ الطبيعة والأحراج قبل أن يتسع الحريق أكثر فأكثر وتقع الكارثة…".
