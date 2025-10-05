نائب سابق يوجّه دعوة عاجلة للجيش وللدفاع المدني!

كتب النائب السابق على منصة "اكس": " يحترق … نداء عاجل للدفاع المدني والجيش للتدخل فوراً لإنقاذ الطبيعة والأحراج قبل أن يتسع الحريق أكثر فأكثر وتقع الكارثة…".

