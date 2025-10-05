معلومات جديدة... هذا آخر ما كشف عن قضية "فضل شاكر"

Advertisement

كشفت معلومات قناة " "، اليوم الأحد، أن "لا مقايضة في قضية ، وقد سلّم نفسه على قاعدة عدم تورّطه في دم الجيش في ".وبحسب المعلومات، كان ثلاثة ضباط من مخابرات الجيش في انتظار شاكر، بعد اتصالات جرت عبر وسطاء على امتداد شهرين أدت إلى عملية التسليم.وأفادت المعلومات بأن فضل شاكر تعرّض في الفترة الأخيرة إلى مضايقات كثيرة، لا سيما بعد عودته إلى الأعمال الفنية.