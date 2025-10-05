Advertisement

لبنان

معلومات جديدة... هذا آخر ما كشف عن قضية "فضل شاكر"

Lebanon 24
05-10-2025 | 07:18
كشفت معلومات قناة "mtv"، اليوم الأحد، أن "لا مقايضة في قضية فضل شاكر، وقد سلّم نفسه على قاعدة عدم تورّطه في دم الجيش في أحداث عبرا".
وبحسب المعلومات، كان ثلاثة ضباط من مخابرات الجيش في انتظار شاكر، بعد اتصالات جرت عبر وسطاء على امتداد شهرين أدت إلى عملية التسليم.

وأفادت المعلومات بأن فضل شاكر تعرّض في الفترة الأخيرة إلى مضايقات كثيرة، لا سيما بعد عودته إلى الأعمال الفنية.
