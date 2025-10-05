Advertisement

لبنان

"حزب الله": موقف حماس من خطة ترامب يؤكد ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية

05-10-2025 | 07:43
أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة ‏المقاومة الإسلامية حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية ‏فيما يخص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.‏
وفي بيان، اعتبر الحزب أن هذا الموقف "بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان ‏الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، فإنه من جهة أخرى يؤكد ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، كما ‏أنه يعبر عن تمسك حركة حماس ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‏الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية ‏المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي ‏إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ‏ورفض أي وصاية خارجية أياً كان شكلها ومرجعياتها".‏

كما دعا جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد ‏لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع تهجير السكان ‏وإعادة إعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب ‏الفلسطيني.‏
 
