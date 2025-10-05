"حزب الله": موقف حماس من خطة ترامب يؤكد ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية

Advertisement

أعرب عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة ‏ الإسلامية بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة ‏فيما يخص خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب على غزة.‏وفي بيان، اعتبر الحزب أن هذا الموقف "بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان ‏ الوحشي على أهلنا في ، فإنه من جهة أخرى يؤكد ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، كما ‏أنه يعبر عن تمسك حركة حماس ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‏الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية ‏المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي ‏إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ‏ورفض أي وصاية خارجية أياً كان شكلها ومرجعياتها".‏كما دعا جميع والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد ‏لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع تهجير السكان ‏وإعادة إعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب ‏الفلسطيني.‏