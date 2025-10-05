Advertisement

لبنان

نقابة المهندسين تختتم مؤتمر "لبنان في عيون المهندسين والمعماريين"... حنا يستعرض تحديات النقابة والواقع المالي

Lebanon 24
05-10-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1425494-638952731107069649.png
Doc-P-1425494-638952731107069649.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختتمت نقابة المهندسين في بيروت مؤتمرها "لبنان في عيون المهندسين والمعماريين" ضمن فعاليات يوم المهندس والمعمار اللبناني، بحفل عشاء أقيم في صالة الإمارات – "حبتور غراند"، بحضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ممثلاً رئيس الحكومة نواف سلام، وزير المال ياسين جابر، وزير العمل محمد حيدر، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزيرة السياحة لورا الخازن، وزير التنمية الإدارية فادي مكي، ورضا الموسوي ممثلاً وزير الصحة ركان ناصر الدين، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وعدد من النواب، والمديرين العامين والمحافظين، ورؤساء اتحادات البلديات ورؤساء بلديات من كل المناطق، ورؤساء مصالح ودوائر في الإدارات والمؤسسات والبلديات والهيئات العامة، وشخصيات سياسية ورسمية ونقابية وأكاديمية وعسكرية وهندسية، وأصحاب شركات ومصالح، وعمداء كليات الهندسة في جامعات لبنان، بالإضافة إلى حشد كبير من المهندسين.
Advertisement

وطلب نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا الوقوف دقيقة صمت احترامًا لروح المهندسين والمعماريين الراحلين، ثم استعرض أبرز التحديات التي تواجه النقابة، والإنجازات التي تحققت خلال عام من توليه المسؤولية.

وأوضح  أن "النقابة تعاني من أزمة مالية حادّة، إذ لا تزال أكثر من 400 مليون دولار من أموالها محجوزة في المصارف، فيما تعاني صناديقها من عجز يهدد ديمومتها، خاصة في ظل التزاماتها تجاه 4000 متقاعد وخدمة نحو 120 ألف مهندس وعائلاتهم"، مشيرا  إلى أن "قوانين المهنة تعود إلى عام 1997 ولم تعد تواكب تطورات العصر، في حين يشهد التعليم الهندسي فوضى بحاجة إلى ضبط وتنظيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية"، لافتا  إلى "وجود مخالفات إنشائية وغياب تقييم علمي للمباني المهددة بالانهيار".

وشدد على أن "دوافع ترشحه كانت نابعة من الإيمان بالعمل لا بالتذمّر، وبأهمية الفريق والإرادة الجماعية لتجاوز الأزمات"، وقال: "نقابتنا لا تحتاج شخصًا، بل شراكة حقيقية، وهي ستبقى صامدة بفضل من سبقونا وبفضل إرادة المهندسين".

واستعرض حنا أبرز ما تم تحقيقه خلال عام، من بينها:

إنشاء صناديق جديدة، واعتماد آلية دفع حديثة تراعي سنوات الانتساب.

إطلاق مسار "النقابة الرقمية" وتعديل قوانينها، وتوحيد أنظمتها مع نقابة طرابلس.

تعديل مرسوم السلامة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة.

العمل على تنظيم مهنة المستلزمات الزراعية والوصفة الزراعية.

التعاون مع التعليم العالي لضبط جودة التعليم الهندسي.

إطلاق مواصفة لتقييم الأبنية بالتعاون مع "ليبنور".

إعادة تأهيل أملاك النقابة، وإطلاق مشروع مركز طبي استثماري.

فتح مكاتب النقيب والمجلس أمام المهندسين وتعزيز الشفافية.

التواصل مع المهندسين في الخارج وربطهم بالنقابة.

كما أعلن عن إطلاق "نادي المهندس" بإدارة لجنة الرياضة، وبدء التحضيرات للاحتفال باليوبيل الماسي للنقابة عام 2026.

وفي ختام كلمته، أكد أن "ملف المتقاعدين يمثل أولوية قصوى للنقابة"، داعيًا الدولة والمسؤولين إلى "شراكة جادّة لمعالجة الأزمات"، قائلاً: "لا نطلب منّة من أحد، بل نمدّ أيدينا لأنّ هذه النقابة هي نقابتكم أيضًا".

وشدد على أن "النقابة لا يجب أن تكون فقط قوية، بل جامعة وحاضنة لجميع المهندسين".

مواضيع ذات صلة
نقابة المهندسين تطلق مؤتمر "لبنان في عيون المهندسين"
lebanon 24
05/10/2025 16:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المهندسين تنعى مهندسين سقطا في الخردلي جراء العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
05/10/2025 16:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المهندسين تعقد لقاء مع عمداء كليات الهندسة لتعزيز جودة التعليم الهندسي
lebanon 24
05/10/2025 16:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون بين وزارة الزراعة ونقابة المهندسين حول ملف الأدوية الزراعية
lebanon 24
05/10/2025 16:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

طرابلس

التيار

التزام

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:11 | 2025-10-05
09:09 | 2025-10-05
09:00 | 2025-10-05
08:40 | 2025-10-05
08:27 | 2025-10-05
08:23 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24