البعريني يحذّر من نية البعض تطيير الاستحقاق الانتخابي

Advertisement

وشدّد خلال سلسلة لقاءات في مكتبه على "ضرورة التعاطي بحكمة في لاستعادة هيبة الدولة من جهة وتفادي تقديم ذريعة لاسرائيل لتحول لبنان الى غزة ثانية من جهة أخرى"، متمنيا أن "يصب التقرير الذي سيقدمه الجيش للحكومة خلال جلسة في هذا الإطار".وتطرق البعريني تطرّق إلى ملف الانتخابات، فحذر من "نية البعض تطيير الاستحقاق برمته"، واستغرب "إصرار رئيس المجلس على اختصار مجلس النواب بشخصه وتجاوز رأي غالبية واضحة تطالب بحق المغتربين للاقتراع ضمن دوائرهم في لبنان".