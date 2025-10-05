Advertisement

لبنان

البعريني يحذّر من نية البعض تطيير الاستحقاق الانتخابي

Lebanon 24
05-10-2025 | 08:23
أمل عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني أن "تمضي الأمور بشأن الاتفاق لوقف الحرب في غزة لتصل الى خواتيم تضع حدًا لآلة الحرب الاسرائيلية التي تخطّت كل عقل ومنطق وحس إنساني".
وشدّد خلال سلسلة لقاءات في مكتبه على "ضرورة التعاطي بحكمة في لبنان لاستعادة هيبة الدولة من جهة وتفادي تقديم ذريعة لاسرائيل لتحول لبنان الى غزة ثانية من جهة أخرى"، متمنيا أن "يصب التقرير الذي سيقدمه الجيش للحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء في هذا الإطار".



وتطرق البعريني تطرّق إلى ملف الانتخابات، فحذر من "نية البعض تطيير الاستحقاق برمته"، واستغرب "إصرار رئيس المجلس على اختصار مجلس النواب بشخصه وتجاوز رأي غالبية واضحة تطالب بحق المغتربين للاقتراع ضمن دوائرهم في لبنان".
الاعتدال الوطني

وليد البعريني

مجلس الوزراء

لبنان

تيم ⁧

ساني

ال ج

