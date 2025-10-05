Advertisement

لبنان

ورشة عمل لتعزيز تحديث قطاع الطاقة في لبنان عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

Lebanon 24
05-10-2025 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1425504-638952752773441415.png
Doc-P-1425504-638952752773441415.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّم مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، ورشة عمل رفيعة المستوى بدعم من شركة استشارية عالمية رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
Advertisement

تهدف الورشة إلى دفع قطاع الطاقة في لبنان نحو الأمام من خلال إصلاحات استراتيجية ومبادرات رقمية تكتيكية، تُسهم في تحسين الحوكمة، وتعزيز الكفاءة، ودعم الاستدامة.

جمعت الجلسات مستشارين رفيعي المستوى وفرق عمل من الوزارتين، إلى جانب خبراء دوليين، لاستكشاف سُبل تسخير التكنولوجيا والابتكار في تحديث قطاع الطاقة اللبناني.

على المستوى الاستراتيجي، ركّزت المناقشات على:

- بناء إطار حوكمة رقمية لقطاع الطاقة، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة طويلة الأمد.

- تعزيز القدرات المؤسسية والرقابة التنظيمية لضمان الشفافية والكفاءة.

-دعم الاستدامة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الطلب، دمج مصادر الطاقة المتجددة، والتخطيط الذكي للطاقة.

كما تم تحديد عدد من المبادرات الفورية وعالية الأثر لتسريع التحول الرقمي في قطاع الطاقة، منها:

- رقمنة العمليات الأساسية للحد من الهدر وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.

- حلول العدادات الذكية لتحسين الفوترة، وتقليل الفاقد، وتمكين المستهلكين من مراقبة استهلاكهم للطاقة بشكل فوري.

- إدارة البنية التحتية باستخدام البيانات لتحسين اتخاذ القرار التشغيلي، وتطبيق الصيانة الاستباقية.

- دعم استشاري وتنفيذي من شركاء عالميين لضمان تنفيذ فعّال للإصلاحات.

تُرسى هذه الجهود ضمن إطار البنية التحتية الرقمية الوطنية (NDI)، وهي مبادرة استراتيجية تقودها وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى:

- توفير دعامة رقمية آمنة وقابلة للتوسّع لتبادل البيانات بين الوزارات وتحقيق التكامل بين الأنظمة، ما يعزز الكفاءة والثقة العامة.

- إرساء أساس لخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مستقبلاً، مثل المراقبة المتقدمة والتحليلات التنبؤية في مختلف الوظائف والخدمات.

وقد لخّص أحد المشاركين أهمية هذه الرؤية بالقول: "إن دمج حلول الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الرقمية الوطنية سيتيح للبنان تقديم خدمات أكثر أماناً وكفاءة، ويدفع قدماً إصلاح الإدارة العامة نحو استدامة حقيقية" .

وقال وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة: "من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في قطاع الطاقة، لا نعمل فقط على تحديث الأنظمة، بل نرسّخ أسس المحاسبة، الكفاءة، والاستدامة. ويشكّل التكامل مع البنية التحتية الرقمية الوطنية الركيزة الأساسية لخدمات طاقة آمنة، قابلة للتوسّع، ومواكبة للمستقبل."

أما وزير الطاقة والمياه جو الصدي فقال بدوره: "يقف قطاع الطاقة في لبنان عند مفترق طرق حاسم. ومن خلال الرقمنة، العدادات الذكية، وأدوات الإدارة الحديثة، يمكننا الحد من الهدر، وتحسين الشفافية، وتقديم خدمات موثوقة للمواطنين. هذه التحوّلات ليست تقنية فحسب، بل ضرورية لاستعادة الثقة وبناء مستقبل طاقوي مستدام للبنان."

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة مبادرات التحول الرقمي المشترك بين الوزارات، بقيادة وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ومن خلال الربط بين الإصلاحات الاستراتيجية بعيدة المدى والمبادرات الرقمية الفعلية، يضع لبنان الأسس لنظام طاقة حديث، شفاف، ومستدام، قادر على تلبية تطلعات المواطن والدولة على حدّ سواء.
مواضيع ذات صلة
لبنان يطلق ورشة "التحوّل الرقمي" لدعم القطاع الصناعي بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
05/10/2025 20:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
lebanon 24
05/10/2025 20:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات.. ريادة عالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
05/10/2025 20:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة اليونسكو والألكسو: الذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة العربية
lebanon 24
05/10/2025 20:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الطاقة المتجددة

الإدارة العامة

وزارة الطاقة

وزارة الدولة

وزير الطاقة

وزير الدولة

الدولة على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:58 | 2025-10-05
12:16 | 2025-10-05
12:06 | 2025-10-05
11:57 | 2025-10-05
11:20 | 2025-10-05
11:06 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24