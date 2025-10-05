ورشة عمل في دير الأحمر حول تحويل زراعة القنّب الهندي إلى اقتصاد شرعي ومنتج

Advertisement

عقد التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة بالتعاون مع اتحاد بلديات ديـر الأحـمر، مؤتمرًا بعنوان: "إدارة وتنظيم زراعة القنّب الهندي: من اقتصاد قاتل إلى اقتصاد شرعي منتج"، وذلك في المركز الرسولي في دير الأحمر، في حضور رئيس الهيئة الناظمة للقنّب الهندي الدكتور داني فاضل، منصور عماد ممثلاً بلديات دير الأحمر، المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة النقيب مارون الخولي، إلى جانب رئيس بلدية اليمونة الدكتور طلال شريف، رئيس جمعية "أوساد" الدكتور حنا ، رئيسة التعاونية الزراعية "عيناتا الأرز" الدكتورة يارا رحمة، حشد من مزارعي دير الأحمر والجوار.واستعرض فاضل في المحور الأول الإطار القانوني والتنظيمي لزراعة القنّب الهندي، مشيرًا إلى خلفية إقرار قانون عام 2020 وتشريع الاستخدام الطبي والصناعي، وإلى مهام الهيئة في منح التراخيص، والرقابة، والإشراف، وتنظيم سلسلة الإنتاج والتوزيع. كما شدّد على ربط عمل الهيئة بمبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على الشفافية، ومكافحة الفساد، وضمان مشاركة المزارعين المحليين بشكل عادل.أما المحور الثاني، فتناوله الخولي، الذي عرض الفرص الاقتصادية والتنموية المرتبطة بهذه الزراعة، مؤكدًا أن "عائداتها قد تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا، مع إمكان توفير آلاف فرص العمل في مجالات الزراعة، والصناعات الدوائية، والتجميلية، والتسويق".وشدّد الخولي على "أهمية دمج زراعة القنّب ضمن الاقتصاد الشرعي بدل بقائها في السوق غير النظامية"، داعيًا إلى "جذب الاستثمارات المحلية والخارجية إلى ، بما يضمن العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة".وفي المحور الثالث، تحدث عماد عن البعد المحلي والاجتماعي، مبرزًا حاجة المزارعين في البقاع إلى بدائل شرعية ومربحة، ودور البلديات في التعاون مع الهيئة الناظمة لمواكبة عمليات الزراعة والتصنيع. كما شدّد على أهمية الأثر الاجتماعي لتثبيت الأهالي في أرضهم وخلق فرص عمل للشباب، ودور المجتمع المحلي في الرقابة والتعاون لتجنّب الانحراف نحو السوق السوداء.تابع: "إن حضوركم اليوم يعكس الاهتمام المشترك بتحويل هذه الزراعة من ملف خلافي وإشكالي إلى فرصة إنمائية واقتصادية، تعود بالخير على المزارعين وعلى كله. شكرًا لتلبيتكم الدعوة، التي نأمل أن تكون خطوة أولى على طريق إنماءٍ حقيقي لمنطقتنا الحبيبة".أضاف: "أهلنا في البقاع، أنتم تعرفون أكثر من أي أحد آخر ماذا يعني أن يعيش المزارع على هامش الدولة. الحرمان جعلت البعض يلجأ إلى زراعات غير شرعية بحثًا عن لقمة العيش. اليوم، نحن أمام فرصة تاريخية لتحويل هذا الواقع"، لافتا الى إن "زراعة القنّب الهندي الطبية والصناعية ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل هي مشروع اجتماعي وإنساني، يثبت المزارع في أرضه، ويوفّر للشباب فرصًا للعمل، ويحدّ من الهجرة، ويعيد للبقاع موقعه كخزان زراعي واقتصادي للبنان كله".وتابع: "هذه الزراعة خيار وطني إنقاذي لإخراج آلاف العائلات من دائرة الفقر، ولفتح المجال أمام لبنان ليكون لاعبًا إقليميًا في الصناعات الدوائية والتجميلية، ضمن إطار شفاف وقانوني ورقابي ينسجم مع المعايير الدولية ومع توصيات ".وختم الخولي: "لن يكون القنّب الهندي في لبنان بعد اليوم لعنة، بل سيكون ثروة وطنية تكتب مستقبلًا أفضل لأهلنا في البقاع ولكل اللبنانيين".