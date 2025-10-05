Advertisement

لبنان

ورشة عمل في دير الأحمر حول تحويل زراعة القنّب الهندي إلى اقتصاد شرعي ومنتج

Lebanon 24
05-10-2025 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1425512-638952771060013616.jpg
Doc-P-1425512-638952771060013616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة بالتعاون مع اتحاد بلديات ديـر الأحـمر، مؤتمرًا بعنوان: "إدارة وتنظيم زراعة القنّب الهندي: من اقتصاد قاتل إلى اقتصاد شرعي منتج"، وذلك في المركز الرسولي في دير الأحمر، في حضور رئيس الهيئة الناظمة للقنّب الهندي الدكتور داني فاضل،  منصور عماد ممثلاً رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر،   المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة النقيب مارون الخولي، إلى جانب رئيس بلدية اليمونة الدكتور طلال شريف، رئيس جمعية "أوساد" الدكتور حنا خوري، رئيسة التعاونية الزراعية "عيناتا الأرز" الدكتورة يارا رحمة، حشد من مزارعي دير الأحمر والجوار.
Advertisement

واستعرض فاضل في المحور الأول الإطار القانوني والتنظيمي لزراعة القنّب الهندي، مشيرًا إلى خلفية إقرار قانون عام 2020 وتشريع الاستخدام الطبي والصناعي، وإلى مهام الهيئة في منح التراخيص، والرقابة، والإشراف، وتنظيم سلسلة الإنتاج والتوزيع. كما شدّد على ربط عمل الهيئة بمبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على الشفافية، ومكافحة الفساد، وضمان مشاركة المزارعين المحليين بشكل عادل.

أما المحور الثاني، فتناوله الخولي، الذي عرض الفرص الاقتصادية والتنموية المرتبطة بهذه الزراعة، مؤكدًا أن "عائداتها قد تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا، مع إمكان توفير آلاف فرص العمل في مجالات الزراعة، والصناعات الدوائية، والتجميلية، والتسويق".

وشدّد الخولي على "أهمية دمج زراعة القنّب ضمن الاقتصاد الشرعي بدل بقائها في السوق غير النظامية"، داعيًا إلى "جذب الاستثمارات المحلية والخارجية إلى البقاع، بما يضمن العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة".

وفي المحور الثالث، تحدث عماد عن البعد المحلي والاجتماعي، مبرزًا حاجة المزارعين في البقاع إلى بدائل شرعية ومربحة، ودور البلديات في التعاون مع الهيئة الناظمة لمواكبة عمليات الزراعة والتصنيع. كما شدّد على أهمية الأثر الاجتماعي لتثبيت الأهالي في أرضهم وخلق فرص عمل للشباب، ودور المجتمع المحلي في الرقابة والتعاون لتجنّب الانحراف نحو السوق السوداء.

تابع: "إن حضوركم اليوم يعكس الاهتمام المشترك بتحويل هذه الزراعة من ملف خلافي وإشكالي إلى فرصة إنمائية واقتصادية، تعود بالخير على المزارعين وعلى لبنان كله. شكرًا لتلبيتكم الدعوة، التي نأمل أن تكون خطوة أولى على طريق إنماءٍ حقيقي لمنطقتنا الحبيبة".

أضاف: "أهلنا في البقاع، أنتم تعرفون أكثر من أي أحد آخر ماذا يعني أن يعيش المزارع على هامش الدولة. سنوات من الحرمان جعلت البعض يلجأ إلى زراعات غير شرعية بحثًا عن لقمة العيش. اليوم، نحن أمام فرصة تاريخية لتحويل هذا الواقع"، لافتا الى إن "زراعة القنّب الهندي الطبية والصناعية ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل هي مشروع اجتماعي وإنساني، يثبت المزارع في أرضه، ويوفّر للشباب فرصًا للعمل، ويحدّ من الهجرة، ويعيد للبقاع موقعه كخزان زراعي واقتصادي للبنان كله".

وتابع: "هذه الزراعة خيار وطني إنقاذي لإخراج آلاف العائلات من دائرة الفقر، ولفتح المجال أمام لبنان ليكون لاعبًا إقليميًا في الصناعات الدوائية والتجميلية، ضمن إطار شفاف وقانوني ورقابي ينسجم مع المعايير الدولية ومع توصيات منظمة الصحة العالمية".

وختم الخولي: "لن يكون القنّب الهندي في لبنان بعد اليوم لعنة، بل سيكون ثروة وطنية تكتب مستقبلًا أفضل لأهلنا في البقاع ولكل اللبنانيين".
مواضيع ذات صلة
جامعة الروح القدس تستضيف ورشة عمل لمؤسسات اتحاد الجامعات العربية حول التخطيط الاستراتيجي
lebanon 24
05/10/2025 20:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان نحو الزراعة الذكية".. ورشة عمل بين وزارة شؤون التكنولوجيا و"الزراعة"
lebanon 24
05/10/2025 20:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يبحث مع بسام طليس التحضيرات لإطلاق الخطة الوطنية لزراعة القنب
lebanon 24
05/10/2025 20:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعزيز الشفافية في البلديات.. ورشة عمل في حرار حول قانون الشراء العام
lebanon 24
05/10/2025 20:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة

رئيس اتحاد

سنوات من

البقاع

لبنان

الهند

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:58 | 2025-10-05
12:16 | 2025-10-05
12:06 | 2025-10-05
11:57 | 2025-10-05
11:20 | 2025-10-05
11:06 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24