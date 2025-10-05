Advertisement

لبنان

أصيب برضوض وكسور متفرّقة... جريح بحادث سير في مراح السراج – الضنية

Lebanon 24
05-10-2025 | 09:51
A-
A+

Doc-P-1425523-638952805370181550.jpg
Doc-P-1425523-638952805370181550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُصيب شخص بجروح ورضوض وكسور متفرقة في أنحاء جسده، جراء حادث سير وقع في بلدة مراح السراجالضنية، بعد اصطدام سيارة بدراجة نارية.
Advertisement
 

وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على نقل المصاب إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا لتلقي العلاج اللازم.
 
مواضيع ذات صلة
حادثة مأسوية في الضنية.. ماذا جرى بين سوريّ ووالدته؟
lebanon 24
05/10/2025 20:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيلان وجريح في حادث سير على المدخل الغربي لبلدة الدوير
lebanon 24
05/10/2025 20:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و18 جريحًا في 16 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
05/10/2025 20:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع... قتيلان وجريحان على أوتوستراد الصفرا
lebanon 24
05/10/2025 20:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مراح السراج

زغرتا

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:58 | 2025-10-05
12:16 | 2025-10-05
12:06 | 2025-10-05
11:57 | 2025-10-05
11:20 | 2025-10-05
11:06 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24